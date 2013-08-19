Ущерб от потопов на Земле к 2050 году превысит 1 трлн долл.

Ежегодный ущерб от затопления прибрежных городов и исчезновения значительной части суши из-за повышения уровня моря превысит триллион долларов к 2050 году, и предохранительные меры лишь незначительно сократят эти потери, заявляют климатологи в статье в журнале Nature Climate Change, передают РИА Новости.

С конца 50 годов прошлого века уровень мирового океана начал стремительно расти, повышаясь примерно на 3,3 миллиметра в год. Этот феномен ставит под угрозу многие города и густо заселенные территории в прибрежных районах Америки, Европы и Юго-Восточной Азии, которые могут исчезнуть под водой к середине текущего столетия.

Группа климатологов под руководством Стефана Халлегатте из Центра международных исследований окружающей среды в Ножан-сюр-Марн (Франция) выяснила, что экономические потери от повышения уровня моря будут катастрофическими, создав компьютерную модель, которая предсказывала масштабы разрушений для разных городов.

Их модель учитывала не только рост уровня мирового океана, но и средства защиты от наводнений, которые присутствовали в городах. Это позволяет объективно оценить масштаб урона и возможности по спасению части ресурсов этих поселений. На основании предсказаний этой модели ученые оценили общие масштабы ущерба, а также составили Top-20 самых уязвимых городов мира.

Оказалось, что к 2050 году экономика Земли будет терять от потопов свыше триллиона долларов ежегодно, и при этом вершину "рейтинга" уязвимости будут занимать крупные городские агломерации в развивающихся странах мира — китайские Гуанчжоу и Шеньчжэнь, индийские Мумбаи и Кольката, а также эквадорский Сантьяго-де-Гуаякиль.

При этом, как утверждают ученые, дополнительные защитные сооружения, с учетом их стоимости, сократят экономические потери лишь на 50-60 миллиардов долларов. Данный факт, по их словам, указывает на необходимость выработки стратегий эвакуации жителей и производства на менее уязвимые территории в ближайшем будущем.

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