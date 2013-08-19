Евросоюз намерен ввести запрет на поставки оружия в Египет

Евросоюз намерен ввести запрет на поставки оружия, полицейских средств и техники двойного назначения в Египет.

Как сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе, таким образом ЕС намерен "послать предельно временному правительству Египту ясный сигнал - насилие должно немедленно прекратиться".

"В настоящий момент рассматриваются несколько вариантов, которые включают запрет на поставки летального оружия и военной техники, а также оборудования и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий", - отметил дипломат.

По его словам, введение этих ограничений будет рассмотрено на экстренной встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая должна пройти на этой неделе. Для подготовки этой встречи сегодня в Брюсселе состоится техническое заседание Комитета ЕС на уровне постоянных представителей 28 стран сообщества. Им предстоит обменяться мнениями об имеющихся у ЕС рычагах воздействия на ситуацию в Египте в преддверии министерских консультаций и определить дату их проведения.

Ведущие страны сообщества, включая Германию, Францию, Великобританию, Италию, уже объявили о замораживании своих военных поставок в Египет, но общеевропейского решения на этот счет пока нет. Европейцы также призывают крупнейшего военного поставщика Египта – США, отказаться от поставок оружия в эту страну, однако Вашингтон уже отказался пойти на этот шаг.

В то же время ЕС пока не планирует отказываться от программ помощи Египту, которые включают поддержку экономического развития страны, ее демократических институтов и гражданского общества. На эти нужды на период с 2011 по 2013 год Евросоюз выделил 449 млн евро. На данный момент страны сообщества не намерены пересматривать эти программы. Между тем, источники отмечают, что выделение этих денег может быть временно заморожено или "жестко обусловлено выполнением ключевых требований по восстановлению демократического процесса в Египте". Речь, в частности, идет о "прекращении всех силовых акций, освобождении политзаключенных, определении четкой даты политических выборов, проведении расследования гибели людей в ходе столкновений манифестантов с полицией".

В течение прошлой недели все лидеры институтов ЕС, включая председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, Президента ЕС Хермана Ван Ромпея, главу Европарламента Мартина Шульца и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, уже выступили с заявлениями, что Брюссель намерен "пересмотреть свои отношения с Египтом" после вспышки насилия в этой стране.

Напомним, Египет с 14 августа охвачен столкновениями между военными и исламистами, отказывающимися смириться со свержением президента Мухаммеда Мурси и отстранением от власти движения "Братья-мусульмане". По официальным данным, с 14 августа междоусобица унесла с обеих сторон жизни 750 человек. Власти заговорили о возможности запрета деятельности "Братьев-мусульман", а те пригрозили новыми акциями протеста.