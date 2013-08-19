Встреча Януковича и Путина состоится в октябре

Встреча президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина состоится в октябре.

Как пишет газета «Сегодня» (№180 от 19 августа) со ссылкой на источник в руководстве Партии регионов, Янукович и Путин должны встретиться осенью, до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» (на котором ожидается подписание Договора об ассоциации Украины с ЕС).

При этом наиболее вероятным сроком встречи является октябрь.

«Такие встречи быстро не происходят. Скорее всего, сейчас пойдет команда активизировать совместные рабочие группы на уровне министерств, которые наработают предложения по совместным проектам и договоренностям, потом их обсудит межправительственная комиссия, и лишь после этого - то есть где-то через полтора месяца - состоится встреча президентов», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, на 25 октября в Минске запланировано заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.