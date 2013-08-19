Подписание Соглашения с ЕС для Украины важнее договора о ЗСТ с Израилем - заместитель министра

Вопрос относительно подписания договора о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем откладывается, поскольку на сегодняшний день для украинской стороны более приоритетным является подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум.

"Я понимаю, что с израильской стороны мы закончили свою работу. Поскольку Украина сегодня очень занята подписаниям Соглашения с ЕС об ассоциации, то это занимает у нее основное время, и вопрос создания зоны свободной торговли с Израилем отодвинулся на второй план", - сказала она.

По мнению заместителя министра, сначала Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС и уже до конца текущего года будет решен вопрос о создании зоны свободной торговли с Израилем. По словам Киршенбаум, создание ЗСТ с Израилем будет способствовать увеличению экспорта украинской продукции в эту страну. Она также отметила, что израильский бизнес готов инвестировать в Украину.

Она также подчеркнула, что Израиль заинтересован в подписании договора с Украиной по обмену рабочей силой.