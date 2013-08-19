Ограничения на ввоз в РФ украинских товаров не отразились на экономике - эксперты

Введение ограничений на ввоз в Российскую Федерацию украинских товаров не отразилось на экономике Украины, однако продемонстрировало негативное отношение России к возможному подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экономист Виктор Лисицкий в ходе пресс-конференции на тему “Холодная торговая война с Россией: причины и последствия”.

“Эти меры действовали небольшой промежуток времени, и я сомневаюсь, что кто-либо из наших отечественных производителей понес ощутимые потери”, - сказал Лисицкий.

При этом эксперты считают, что Украине не следует готовить ответные протекционистские шаги, а нужно обращаться за поддержкой в международные организации.

“Украина должна удержаться от аналогичных действий. Во-первых, из-за разных весовых категорий... Слишком рискованно”, - сказал эксперт Института публичной политики Ильдар Газизуллин.

По мнепнию Лисицкого, со стороны России такое ограничение было проверкой на прочность Украинской власти.

“Это проверка на прочность нашей власти... Но проба провалилась”, - сказал он.

Эксперты считают, что Россия сильно переоценивает Соглашение об ассоциации с ЕС для развития украино-российских отношений, по крайней мере в экономической сфере.

По словам Газизуллина, Россия в скором времени остановит ограничения.

“Россия не будет доводить ситуацию до торговой блокады... Украине следует дождаться официальной позиции России и тогда принимать решение», - сказал он.

В то же время Лисицкий отметил, что России следует опасаться сотрудничества Украины не с ЕС, а с Китаем и США.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

В пятницу, 16 августа, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа. Он выразил уверенность, что в понедельник, 19 августа, таможенные органы Украины и России разрешат проблемы с поставками украинских товаров в Российскую Федерацию.

18 августа в телефонном разговоре премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразили общее убеждение, что торговые войны принципиально невозможны.