Уволен первый заместитель председателя Госэкоинвестиций

Президент Украины Виктор Янукович уволил Ивана Варгу с должности первого заместителя председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины в связи с выходом на пенсию.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Президента.

Справка УНИАН. Государственное агентство экологических инвестиций Украины является центральным органом исполнительной власти. Агентство обеспечивает реализацию государственной политики в сфере регулирования негативного антропогенного влияния на изменение климата и адаптации к его изменениям и выполнению требований Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней.

В июне т.г. Президент Украины Виктор Янукович назначил главой Госэкоинвестиций Дмитрия Гончаренко.