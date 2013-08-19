Анонс на 20 августа

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Увеличится ли уровень безработицы в Украине в ближайшие полгода? Прогноз экспертов». Во время пресс-конференции будет представлен экспертный анализ занятости и безработицы в Украине и странах ЕС по результатам исследований «Занятость в Украине: влияние мировых трендов, возможности и угрозы». Вопросы: Насколько уровень безработицы в Украине больше или меньше чем в странах ЕС? Какие профессии будут востребованы на рынке труда в ближайшие 5-8 лет? Вернутся ли в Украину трудовые мигранты из Европы или России? и др. Участники: Андрей Николов, исполнительный директор Ассоциации профессионалов по управлению персоналом HRFORUM, Дмитрий Козлов, председатель комитета сертификации Ассоциации профессионалов по управлению персоналом HRFORUM (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «События вокруг продукции Корпорации ROSHEN. Причины и последствия». В рамках пресс-конференции состоится презентация исследований украинских и международных контролирующих органов качества товаропроизводителей: Укрметртестстандарта, Института гигиены и медицинской экологии им.А.Марзеева, Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, а также Института экогигиены и токсикологии им.Л. Медведя, Участники: Александр Балдинюк, президент Ассоциации «Укркондпром»; Анна Панкратова, руководитель службы контроля качества «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»; Шандор Шанта, CEO Bonbonetti Choco Kft / Roshen, Венгрия; Владимир Ярандин, технический директор ГП« УК «РОШЕН»; Евгений Полтавцев, директор по производству ГП «УК «Рошен»; Евгений Вовчановский, директор по развитию ООО «УК «Рошен».

* Состоится торжественное открытие второго Выставочного форума «Доступное жилье», посвященного 22-й годовщине независимости Украины. Мероприятие состоится при поддержке Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Украины, Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики. В открытии примут участие: министр регионразвития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Темник, зам.министра регионразвития, строительства и ЖКХ Украины Дмитрий Исаенко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ и региональной политики Владимир Вечерко и директор Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Оксана Гриценко. В 11-30 - подход к прессе Геннадия Темника и Владимира Вечерко.

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