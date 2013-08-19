ТОП-10 (19 августа)

Импорт газа из России за 7 месяцев составил 5,2 млрд долл.

Украина вошла в пятерку крупнейших производителей меда в мире

Импорт нефтепродуктов обошелся Украине в 2,9 млрд долл.

Встреча Януковича и Путина состоится в октябре

Осенью условия покупки квартир на "первичке" улучшатся

Промпроизводство в июле сократилось на 4,9%

«Запорожсталь» приостановила поставки в Россию из-за торговой блокады

«Энергоатом» планирует привлечь кредит на 50 млн долл.

Предприниматели-упрощенцы увеличили уплату единого налога в 1,5 раза

К конкурсу по продаже "Донбассэнерго" допустили две компании

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Импорт газа из России за 7 месяцев составил 5,2 млрд долл.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 5,476 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, импорт газа из Российской Федерации за 7 месяцев 2013 года составил в денежном выражении 5,207 млрд долл., из Германии - 0,206 млрд долл., из Венгрии — 0,063 млрд долл.

Импорт природного газа в денежном выражении в июле 2013 года составил 0,396 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского оператора газотранспортной системы — компании «Укртрансгаз», Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,5 млрд куб. м. Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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Украина вошла в пятерку крупнейших производителей меда в мире

Украина в 2012 году произвела 70 тыс. тонн меда, что позволило ей войти в пятерку крупнейших производителей этой продукции в мире, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в 2012 году Украина экспортировала 13 тыс. тонн меда, что составляет 18,6% от общего производства продукции за год.

«Украина имеет развитое пчеловодство и входит в пятерку стран мира по наибольшему производству меда. И, несмотря на высокий статус, отрасль пчеловодства продолжает динамично развиваться, в частности, растет производство и экспорт этой продукции», - цитирует пресс-служба директора департамента животноводства Минагропрода Андрея Гетя.

Он также сообщил, что в первом полугодии текущего года Украина увеличила экспорт меда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% - до 7,9 тонн.

Как сообщал УНИАН, эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» прогнозируют, что объем экспорта украинского меда в 2013 году может составить 20 тыс. тонн.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина экспортировала 13,3 тыс. тонн меда, что на 35,1% больше, чем в 2011 году. При этом импортные поставки составили 23 тонны в 2012 году против 2 тонн в 2011 году. Основными экспортерами украинского меда являются Германия (5,8 тыс. тонн в 2012 году), Россия (2,3 тыс. тонн) и Польша (2,2 тыс. тонн).

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Импорт нефтепродуктов обошелся Украине в 2,9 млрд долл.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала 3,01 млн тонн нефтепродуктов на сумму 2,906 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в Украину за первые 7 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,346 млрд долл., Российская Федерация - 0,913 млрд долл., Литва — 0,337 млрд долл., Польша — 0,21 млрд долл., Румыния — 0,101 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл., из других стран - 1,535 млрд долл.

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Встреча Януковича и Путина состоится в октябре

Встреча президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина состоится в октябре.

Как пишет газета «Сегодня» (№180 от 19 августа) со ссылкой на источник в руководстве Партии регионов, Янукович и Путин должны встретиться осенью, до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» (на котором ожидается подписание Договора об ассоциации Украины с ЕС).

При этом наиболее вероятным сроком встречи является октябрь.

«Такие встречи быстро не происходят. Скорее всего, сейчас пойдет команда активизировать совместные рабочие группы на уровне министерств, которые наработают предложения по совместным проектам и договоренностям, потом их обсудит межправительственная комиссия, и лишь после этого - то есть где-то через полтора месяца - состоится встреча президентов», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, на 25 октября в Минске запланировано заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

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Осенью условия покупки квартир на "первичке" улучшатся

Осенью на первичном рынке недвижимости Киева условия покупки квартир улучшатся: девелоперы будут снижать сумму первоначального взноса и увеличивать сроки рассрочки, прогнозирует президент стройкомпании «БилдГрупМенеджмент» Игорь Вишняков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «БилдГрупМенеджмент», по мнению Вишнякова, причиной этого станет возросшая конкуренция на рынке новостроек столичного региона и отсутствие ипотечного кредитования.

«По данным отделов продаж, в течение 7 месяцев текущего года количество сделок с оформлением рассрочки от застройщика выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом сделок с привлечением ипотечного кредитования за эти же 7 месяцев практически нет. Хотя еще в прошлом году банки хоть и неохотно, но выдавали займы на покупку «первички». Поскольку количество покупателей, готовых выложить за квартиру сразу всю сумму, все еще не превышает 10-15%, спрос на любые инструменты отсроченного платежа остается стабильным», - цитирует пресс-служба Вишнякова.

Президент «БилдГрупМенеджмент» считает, что осенью многие девелоперы снизят суммы первоначального взноса за 50-метровую однокомнатную квартиру с 30 тыс. долл. до 15 тыс. долл. При этом рассрочка будет предоставляться на 5 лет и более.

Кроме того, по прогнозам Вишнякова, осенью существенно усилится тенденция давления регионального жилья на столичный рынок недвижимости.

«В этот период ожидается массовая сдача в эксплуатацию жилья, которое застройщики начали возводить сразу после кризиса, в 2010 году. Это преимущественно объекты эконом-класса, пользующиеся сегодня наибольшей популярностью среди покупателей. Давление на столичный рынок будут оказывать вводимые в эксплуатацию комплексы в Киевской области, особенно в западном направлении – Ирпене, Буче, Вишневом, Софийской и Петропавловской Борщаговках», - отметил директор «БилдГрупМенеджмент».

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева, по данным консалтинговой компания SV Development, в июле 2013 года снизилась на 0,68% - до 1 746 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «БилдГрупМенеджмент» работает на рынке недвижимости с 2007 года. Сегодня инвестиционный портфель «БилдГрупМенеджмент» состоит из 37 жилых домов и трех комплексов, которые находятся на этапе строительства, общей площадью 70-80 тыс. кв. м.

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Промпроизводство в июле сократилось на 4,9%

Промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%.

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

По данным Госстата, в июле 2013 года по отношению к июлю 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 4,5% (по сравнению с июнем т.г. – также рост на 4,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 3,5% (спад на 12,5%), изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 2,4% (рост на 8,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 1,6% (рост на 6,1%).

Остальные отрасли в июле текущего года по сравнению с июнем прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции – на 18,8% (рост 3% к июню т.г.), в производстве мебели, другой продукции, а также ремонте и монтаже машин и оборудования – на 15,3% (рост 17,3%), машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, – на 11,5% (рост на 2,8%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 8,7% (рост на 0,7%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 8,2% (рост на 4,2%), текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 7% (рост на 5,7%).

В распределении электроэнергии, газа и пара в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года спад промпроизводства составил 1,4% (рост 8,9% к июню т.г.).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июне 2013 года по сравнению с июнем 2012 года сократилось на 5,3%, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%, в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием прошлого года падение промпроизводства составило 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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«Запорожсталь» приостановила поставки в Россию из-за торговой блокады

Запорожский металлургические комбинат «Запорожсталь» в связи с ситуацией, сложившейся в настоящее время на российской таможне, приостановил поставки металлургической продукции в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

"На сегодня мы приостановили все отгрузки нашей продукции в Россию. Никаких критических остановок нет, но чтобы не усугублять, решили приостановить" – сообщил гендиректор «Запорожстали», уточнив, что речь идет о приостановке поставок 28 тыс. тонн продукции.

Шурма также отметил, что на рынок России и СНГ комбинат поставляет 15-17% своей продукции – порядка 45 тыс. тонн. Еще 20-25% поставляется в Европу: в Болгарию, Польшу и Румынию.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» вошел в горно-металлургическую группу «Метинвест» летом 2012 года, когда Metinvest B.V., материнская компания «Метинвеста», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината.

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

За 7 месяцев 2013 года предприятие увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 1,863 млн тонн, а производство стали за этот период выросло на 1,3% - до 2,208 млн тонн.

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«Энергоатом» планирует привлечь кредит на 50 млн долл.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь кредитную линию на сумму 50 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредитную линию сроком на два года.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытие предложений – 19 сентября 2013 года.

Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» привлечет у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит на сумму 70 млн грн.

За период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», а также 35 млн долл. у Amsterdam Trade Bank.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины.

В начале мая т.г. «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря 2012 г. разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Предприниматели-упрощенцы увеличили уплату единого налога в 1,5 раза

Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, за 7 месяцев 2013 года уплатили в бюджет более 2,8 млрд грн, что на 53,3% больше аналогичного показателя пришлого года, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

«Такая позитивная динамика роста бюджетных поступлений стала возможна благодаря упрощенным условиям ведения бизнеса для физических лиц-предпринимателей, в частности, их разбивке на группы, что дало возможность большему количеству предпринимателей работать по этой модели», - говорится в сообщении ведомства.

В Миндоходов отметили, что по данным на 1 июля количество работающих в третьей группе выросло на 56 тыс. человек – до 278 тыс. налогоплательщиков.

По данным пресс-службы, наиболее многочисленной и популярной остается вторая группа, которая насчитывает 692 тыс. человек, что составляет более 55% от общего количества упрощенцев.

Миндоходов напомнило, что с 2013 года физические лица, работающие во второй группе, могут подавать отчеты раз в год, а не ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, в июне составило 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей - 2,1 млрд грн.

Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составляют 5% и 7% соответственно.

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К конкурсу по продаже "Донбассэнерго" допустили две компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 60,77% энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" компании "ТехНова" (Киев) и "Энергоинвест Холдинг" (Донецк), сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго», назначенном Фондом госимущества на 21 августа, подали заявки две компании.

В соответствии с электронной системой раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, компании с одноименным названием и нидерландской пропиской принадлежит 92 % «Энергоинвест Холдинга».

Среди специализации компании указана «неспециализованная оптовая торговля, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность холдинговых компаний»

Руководителем компании является Александр Хейло, занимающий также пост заместителя директора «Шахты «Краснолиманской».

На сегодня второй участник конкурса - группа "ТехНова" (Киев) контролирует три ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах.

Как сообщал УНИАН, 11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

УНИАН