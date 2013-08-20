ЕК хочет реформировать правила защиты информации в Евросоюзе не позднее весны 2014 года

Еврокомиссия (ЕК) хочет, чтобы поправки к законодательству о защите информации в Евросоюзе были приняты не позднее весны 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЕК Мину Андрееву.

ЕК в январе 2012 года предложила реформировать правила защиты информации в ЕС. Еврокомиссия предложила, в частности, чтобы все неевропейские компании, предлагая товары и услуги потребителям в ЕС, полностью соблюдали законодательство союза по защите информации. За нарушение правил ЕК предложила ввести санкции. Поправки в закон должны пройти ряд инстанций ЕС для вступления в силу.

Вице-президент ЕК по вопросам юстиции Вивиан Рединг в июле текущего года заявила, что информация о секретной программе американских спецслужб PRISM была "призывом к действию", а реформа защиты информации - ответ Европы на него. Данные о программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах, в начале июня передал СМИ Эдвард Сноуден, работавший в компаниях, связанных с американскими спецслужбами.

"Еврокомиссия призывает национальные власти по защите данных…внести серьезный вклад своей экспертизой с тем, чтобы новое регулирование защиты данных в ЕС могло быть согласовано как можно скорее, не позднее весны 2014 года", - сообщила Андреева.

Ранее рабочая группа по защите данных, имеющая консультативный статус и включающая представителей национальных органов власти ЕС, обратилась в Еврокомиссию с просьбой оказать помощь в независимой оценке программы PRISM.