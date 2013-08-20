ООН рассмотрит заявку России на расширение экономической зоны в Охотском море

Россия рассчитывает на быстрое рассмотрение поданной в ООН заявки на расширение 200-мильной экономической зоны за счет участка континентального шельфа под Охотским морем, сообщил ИТАР-ТАСС заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Храмов. Он выразил надежду, что заявка будет рассмотрена положительно.

"Я думаю, что перспектива положительная. Я не вижу, чтобы были какие-либо вопросы", - сказал замминистра. По его словам, официальная презентация российский заявки состоялась в пятницу на заседании Комиссии ООН по границам континентального шельфа. В ходе нее Храмов представил конкретные материалы, обосновывающие позицию РФ с геофизическеской и картографической точек зрения.

Процесс рассмотрения начинается уже сегодня - для этого в составе Комиссии ООН создан специальный экспертный орган. "Этой подкомиссии мы доказываем свою точку зрения, предоставляем необходимые доказательства, если у них возникают вопросы. После этого она готовит свое заключение по заявке, которую представляет Комиссии по континентальному шельфу", - отметил Храмов.

По словам главы российской делегации, обычно процесс рассмотрения заявок занимает год. "Но мы можем рассчитывать, что у нас он пойдет быстрее", - заявил заместитель министра. Как ожидается, окончательное решение будет принято на пленарном заседании Комиссии в первой половине 2014 года.

Участок континентального шельфа площадью около 50 тыс кв км, на который претендует Россия, формально не принадлежит ни одному из государств. По данным геологоразведки, он богат углеводородами, металлами и другими полезными ископаемыми. Россия основывает свои претензии на Конвенции ООН по морскому праву, которая позволяет расширять 200-мильную экономическую зону государств при условии, что он является естественным продолжением окраины материка.

Москва уже пыталась безуспешно добиться положительного решения Комиссии по этому вопросу в 2001 году. В этот раз РФ подкрепляет свои доводы данными углубленных геологических исследований, а главное - российской стороне удалось убедить Японию воздержаться от возражений.