Кабмин вскоре рассмотрит проект Соглашения с ЕС

Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"На сегодняшний день завершено межведомственное согласование проекта соглашения. В ближайшее время настоящий документ будет рассмотрен на заседании правительства, после чего соответствующее предложение о подписании Соглашения будет внесено на рассмотрение Президента Украины", - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьєв заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.