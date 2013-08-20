Торговый спор Киева и Москвы должен решаться согласно требованиям ВТО – посол США

Торговый спор, возникший между Украиной и Россией, должен решаться согласно требованиям Всемирной торговой организации, заявил в интервью Радио «Свобода» посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Соединенные Штаты очень пристально наблюдают за развитием ситуации. Эти вопросы должны решаться согласно требованиям СОТ, которые Россия имеет относительно Украины и наоборот», – сказал посол.

На вопрос, чего больше в «торговой войне» между Киевом и Москвой - политики или экономики, Пайетт заявил, что «слишком рано говорить». «Но опять таки, с перспективы США, важная вещь здесь экономика. Россия связана своими обязательствами перед ВТО, это экономический вопрос. Стимулы для Украины в перспективе двигаться ближе в Европу – экономические. Это будет определять отношения в перспективе», – сказал посол США.

Пайетт также отметил «очень высокий приоритет США в поддержке европейского выбора Украины». «Мы верим, что в перспективе экономические интересы Украины, интересы украинского народа лучше всего удовлетворит Соглашение об ассоциации из ЕС, включительно с соглашением об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле. Весьма важно понимать, что это соглашение между Украиной и Европой никоим образом не отворачивает Украину от очень важных экономических, исторических, культурных отношений с Россией», – подчеркнул посол.

Он добавил, что свободная торговля с Европой не уменьшит свободу Украины поддерживать глубокие и важные отношения с Россией и, бесспорно, не поставит под удар экономические и деловые отношения Украиной с Россией. «Но в перспективе мы думаем, что правильный ответ для Украины - это двигаться ближе к институциональным отношениям с Европой. Это будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест, поможет создать прочный фундамент для демократии, которую надеется построить украинский народ», – подытожил посол США в Украине.

14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отмечали, что решения на уровне правительства России о регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.