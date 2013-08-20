Украина признана одной из самых стабильных постсоветских стран

Американский Фонд мира представил ежегодный Индекс несостоявшихся государств в который входят 178 стран (чем выше место, тем лучше). За три года - с 2010 по 2013 год - Украина стала "состоятельнее" на восемь пунктов и поднялась на 117 место, приблизившись к отметке "стабильное государство". Но пока страна остается в оранжевой зоне "внимание", сообщает ZN.UA.

Индекс составляется исходя из 12 критериев, среди которых негативное воздействие на население, утечка мозгов, взаимоотношения между социальными группами, экономическое развитие, легитимность государства, угроза внешней интервенции и так далее.

По Украине общий негативный показатель составил 65,9 балла (117 место). Ситуация в Украине значительно лучше, чем в России, Беларуси, Грузии, Казахстане, Армении, Молдове, Туркменистане или любой другой стране экс-СССР. Из стран бывшего СССР более стабильные позиции, чем у Украины, занимают лишь Литва, Эстония и Латвия. Кроме того, Украина стабильнее таких крупных государств как Китай, Индия, Египет, Саудовская Аравия, Мексика, Турция.

Самой большой проблемой Украины составители индексаисчитают раздробленность политических элит и связанные с этим проблемы с выборами и политической конкуренцией. Второй по значимости проблемой Украины считается легитимность государства. Сюда входят уровень коррупции, эффективность правительства, уровень демократии и теневая экономика.

Третьей по важности угрозой для Украины значится внешняя интервенция. Подразумевается, что государство не может достичь поставленных целей на внешней и внутренней арене, а иностранные силы могут влиять на процессы, проходящие внутри страны.

Украина по стабильности обогнала Россию, которая заняла 80-е место, почти у красной зоны. В РФ самые большие проблемы с правами человека, аппаратом безопасности, сложными отношениями между разными социальными группами и легитимностью государства.

В целом самые стабильные государства - Финляндия (177 место, 19,7 баллов) и Швеция (178 место, 18 баллов). В зеленой зоне всего 14 стран из 178. Из них 11 - европейские. Из неевропейских стран стабильностью могут похвастать лишь Австралия, Канада и Новая Зеландия. США заняли в рейтинге 159 место.

В красной зоне индекса - африканские государства. Помимо Сомали, в этой зоне оказались Конго, Судан и Южный Судан. Из неафриканских стран в красной зоне - Ирак, Пакистан, Йемен, Афганистан и Гаити.