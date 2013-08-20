Анонс на 21 августа

* Приватизационный конкурс Фонда госимущества по продаже 60,8% Донбассэнерго.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, член Правительственного совещательного комитета Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (GAC ICANN) от Украины Владимира Семиноженко.

* В рамках 2-го выставочного форума "Доступное жилье" начнется круглый стол на тему "Реализация государственной жилищной политики в Украине: реалии и перспективы". Организатор - молодежный совет Всеукраинской ассоциации "Укрмолодьжитло". К участию приглашены народные депутаты Украины, представители Государственной службы молодежи и спорта, Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, Ипотечного центра в Киеве и Киевской области, Федерации профсоюзов Украины, КГГА, представители государственных банков Украины.

* Пресс-конференция главы администрации Государственной специальной службы транспорта (бывшие железнодорожные войска) Министерства инфраструктуры, генерал-лейтенанта Николая Малькова на тему: «Переход на контрактную службу - перспективы и проблемы».

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