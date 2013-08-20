Посол США: Украина имеет очень хорошие шансы на подписание ассоциации с ЕС

Украина имеет «очень хорошие» шансы на подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом в интервью Радио «Свобода» заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Я говорю это, основываясь на том, что я слышал от украинской власти и европейской стороны. Все хотят сделать эту работу. Но также важны решения, которые украинская власть должна принять. Мы очень надеемся, что Президент Янукович и его советники смогут работать с Коксом и Квасневским (Мониторинговая миссия Европарламента по судебным процессам над экс-премьером Юлией Тимошенко и другими бывшими чиновниками Украины) и другими представителями европейского сообщества в целях движения вперед. Мы верим, что Европа держит открытыми двери для Украины, и надеемся, что украинская власть войдет в эти двери», – сказал Пайетт.

Что касается шагов, которые украинская власть должна сделать для повышения шансов на подписание соглашения, то, по словам Пайетта, самое важное – «это учесть обеспокоенность, которую выражала Европа и многие другие страны относительно проблем с выборочным правосудием».

«Я был поражен, общаясь с людьми в правительстве и за его пределами после приезда в Киев, с какой серьезностью украинская власть подходит к заключению Соглашения об ассоциации в ноябре, сосредоточиваясь на разных шагах для того, чтобы удовлетворить стандарты Европы. Один из этих стандартов, это, конечно, вопрос выборочного правосудия», – заявил посол.

«Мы очень поддерживаем Миссию Кокса-Квасневского, очень надеемся, что украинская власть и ее европейские собеседники смогут найти формулу, чтобы удовлетворить требования европейского сообщества, включительно с тем, чтобы прекратить практику выборочного правосудия. Это означает вопрос госпожи Тимошенко... Украинская власть, работая с Коксом и Квасневским и европейскими правительствами, должна найти этот путь и не мое дело здесь определять, каким он должен быть, но это очень важно. Этим обеспокоена не только Европа, не только Европейский суд по правам человека, который в мае вынес решение, что арест Тимошенко незаконный, этим также обеспокоено правительство США. Мы не раз выражали свою оценку по этому поводу», – добавил Пайетт.

В то же время он отметил, что «для США здесь речь идет не о персоналиях, а о принципах». «Речь идет о вопросе, как бывшее высокопоставленное должностное лицо привлекается к уголовной ответственности, или же в отношении него применяется выборочное правосудие, за решения, принятые во время пребывания на должности. Это принцип, который касается всех, независимо от политических партий. Он очень важен для США, поскольку он отсылает нас к вопросу украинской демократии, он является основой нашего стратегического партнерства», – заявил дипломат.

Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре этого года. Но для этого Киев должен выполнить ряд условий, которые ставит ЕС. Камнем преткновения в подписании этого соглашения называют дело заключенной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.