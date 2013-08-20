Заседание Кабмина 21 августа начнется позже обычного
18:59, 20 августа 2013Разное
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В среду 21 августа 2013 года под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает правительственный портал.
Как отмечается, начало мероприятия в 14:00.
Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов при участии министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, члена Правительственного совещательного комитета Интернет-корпорации по предоставлению имен и номеров (GAC ICANN) от Украины Владимира Семиноженко.
Как известно, заседание правительства проходит каждую среду и начинается в 10.00.
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