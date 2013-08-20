ТОП-10 (20 августа)

Цены на бензин в Украине с сентября могут повыситься

Кабмин вскоре рассмотрит проект Соглашения с ЕС

Группа СКМ продала «Украинский аптечный холдинг»

Комитет Европарламента обсудит кризис в отношениях Украины и России

Металлурги Украины сократили убытки на 11,4%

Россия прекратила торговую блокаду украинских товаров

Прибыль банков Украины снизилась на 13,6%

Минфин привлек в госбюджет 20 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 20 августа

Roshen оценил убытки от запрета его продукции Россией в 1 млрд грн

Казахстан временно запретил ввоз украинской курятины

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Цены на бензин в Украине с сентября могут повыситься

Цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года могут повыситься на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива, вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).

Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95".

Согласно сообщению, в августе дефицит поставок составит около 100 тыс. тонн, или 25% от ожидаемого уровня потребления автомобильных бензинов. В сентябре Мозырский НПЗ закроется на плановый двухмесячный ремонт и дефицит сохранится.

По данным «А-95», по итогам первого полугодия 2013 года около 35% всех нефтепродуктов, ввозимых в Украину, приходилось на Мозырский НПЗ.

По мнению экспертов, переориентация на альтернативные источники поставок, которые обладают большей себестоимостью за счет более высоких логистических затрат, может привести к коррекции цен в опте, а в дальнейшем и в рознице на 20-30 коп. за литр.

«Ситуация очень напряженная, если учесть, что в июне и июле рынок также работал с дефицитом 50 и 60 тыс. тонн соответственно», – цитирует пресс-служба директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

По словам эксперта, для обеспечения потребления активно использовались ранее накопленные запасы, которые с учетом «форс-мажорного» снижения поставок в августе серьезно истощены.

«В связи с проблемами закупок в Беларуси рынок будет вынужден переориентироваться на другие направления. В частности ожидается увеличение на 30-40 тыс. тонн поставок бензина из Литвы и Польши (с НПЗ концерна «Орлен»), на 40-50 тыс. тонн – через Феодосийскую нефтебазу (ВЕТЭК, «ЛУКОЙЛ», WOG, «Галнафтогаз»), на 10-20 тыс. тонн – через другие порты и сухопутные границы (Венгрия, Туркменистан, страны Средиземноморья)», - говорится в сообщении.

Также в компании не исключают, что во второй половине сентября на рынок нефтепродуктов начнет поступать топливо с Одесского НПЗ в объеме около 35 тыс. тонн в месяц.

Аналитики «Консалтинговой группы А-95» подчеркивают, что ресурсный дискомфорт ожидается только в отношении моторных бензинов, тогда как ситуация с дизельным топливом пока не вызывает опасений.

Как ранее сообщал УНИАН, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июле 2013 года увеличились на 6,8% - до 303,9 тыс. тонн по сравнению с 284,5 тыс. тонн в июне т.г.

Продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в июле текущего года увеличились по сравнению с июнем до 188,3 тыс. тонн с 166 тыс. тонн.

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Кабмин вскоре рассмотрит проект Соглашения с ЕС

Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"На сегодняшний день завершено межведомственное согласование проекта соглашения. В ближайшее время настоящий документ будет рассмотрен на заседании правительства, после чего соответствующее предложение о подписании Соглашения будет внесено на рассмотрение Президента Украины", - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьєв заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

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Группа СКМ продала «Украинский аптечный холдинг»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) завершила сделку по продаже 100% акций «Украинского аптечного холдинга».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКМ.

«Сумма и другие параметры сделки не разглашаются», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале июля текущего года СКМ заявила о продаже входящего в ее структуру «Украинского аптечного холдинга» в связи с потерей интереса к фармацевтической отрасли.

Как отмечают в компании, СКМ доволен проектом и условиями сделки.

Справка УНИАН. «Украинский аптечный холдинг» был образован в начале 2009 года на основе сети аптек, которая с 2004 года работает под брендом «Здравица» и состоит из более чем 30 фармамаркетов и классических аптек.

На сегодняшний день «Украинский аптечный холдинг» владеет и управляет сетями аптек из более чем 200 фармамаркетов, аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.

В группу СКМ входят горно-металлургический холдинг «Метинвест» и энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ и «Ренессанс-Капитал», страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, медиагруппа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа».

В числе активов группы также «ЭСТА Холдинг» (недвижимость), «Украинский ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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Комитет Европарламента обсудит кризис в отношениях Украины и России

Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел проведет 28 августа срочное заседание, на котором, в частности, планируется обсудить кризис в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом «ЕС-плюс» сообщили в пресс-службе группы народных партий Европарламента.

«Нам также необходимо оценить политические последствия последних угроз, сделанных Россией о том, что она может ограничить торговлю с Украиной в случае, если страна подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - заявил по этом поводу глава Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Элмар Брок (группа народных партий, Германия).

Кроме того, на заседании Комитета планируется обсудить ситуацию в Египте.

Напомним, 19 августа представители группы народных партий Европарламента - глава Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Элмар Брок и глава группы народных партий в Парламентской Ассамблее Евронест (ЕС – страны «Восточного партнерства») Яцек Сарюш-Вольски (Польша) – считают, что ЕС должен защитить Украину от торговых войн с Россией.

«Блокируя импорт из Украины, Россия разворачивает торговую войну с Украиной. Давление возрастает, чтобы удержать Украину от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - написано в заявлении.

Депутаты Европарламента выразили убежденность в том, что своими действиями Россия хочет заставить Украину сделать выбор в пользу Евразийского таможенного союза, а не в пользу ЕС, а также направить соответствующий сигнал остальным странам-участницам «Восточного партнерства».

«Это четко нарушает правила ВТО. Вместе с тем, это совсем не торговый спор, но очень серьезный политический конфликт с геополитическим бэкграундом. Он может угрожать всему проекту «Восточное партнерство», - отмечается в заявлении Брока и Сарюш-Вольского.

При этом депутаты подчеркнули, что такие действия России являются враждебными не только по отношению к Украине, но и к ЕС, и выразили убежденность в том, что ЕС должен предпринять быстрые дипломатические и политические действия для защиты Украины и ее права на свободный выбор своего будущего.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьєв заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

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Металлурги Украины сократили убытки на 11,4%

Металлургическая отрасль Украины в 1 полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила убытки на 11,4% - до 6,2 млрд грн, сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

При этом выручка метпредприятий от реализации продукции (без НДС) за этот период уменьшилась на 11,5% - до 72 млрд грн (9 млрд долларов США).

В первом полугодии 2013 года отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,5% против «минус» 7,7% за 6 месяцев 2012 года.

«Основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

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Россия прекратила торговую блокаду украинских товаров

Федеральная таможенная служба России уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок. В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, между странами достигнута принципиальная договоренность, благодаря которой проблема решается.

«Ключевым инструментарием для урегулирования и недопущения подобных ситуаций впредь станет активизация обмена информацией между таможенными органами двух стран, проведение двусторонних консультаций, выработка совместных подходов, особенно в тех моментах, когда затрагиваются интересы украинских и российских компаний…. Острота проблемной ситуации снята», - заверили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

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Прибыль банков Украины снизилась на 13,6%

Прибыль банков Украины по итогам января-июля 2013 года составила 1,9 млрд грн, что на 13,6% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,2 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-июле 2013 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 92,8 млрд грн, расходы – на 9,6%, до 90,9 млрд грн.

По информации Нацбанка, в июле объем доходов превысил 14 млрд грн и достиг максимального значения в текущем году.

«Прибыльная деятельность обусловлена стабильным ростом банковских доходов, которые за семь месяцев 2013 года достигли почти 93 млрд грн. Рост доходов и, соответственно, прибыли преимущественно произошел за счет роста процентных доходов банков», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-июня 2013 года составила 1,2 млрд грн, что на 33,33% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,6 млрд грн).

По итогам 2012 года банки Украины получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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Минфин привлек в госбюджет 20 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 20 августа

Министерство финансов Украины во вторник, 20 августа, привлекло в государственный бюджет 20,068 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 5,040 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций по ставке доходности 8,25% годовых, а также 15,028 млн долл., удовлетворив две поданные заявки на приобретение 3-летних бумаг по ставке доходности 8,75% годовых.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций, номинированных в национальной валюте, в том числе на 5-летние гособлигации с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 870,850 млн грн, а также на 7-летние облигации с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 1,311 млрд грн.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 160,406 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 6 августа привлек в госбюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл., 13 августа - 228,981 млн грн и 21,048 млн долл. В августе Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 27 августа.

По состоянию на 19 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составлял 234,897 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 136,992 млрд грн, в собственности банков - 83,240 млрд грн, нерезидентов - 5,042 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 19 августа, с начала года в госбюджет поступило 88,199 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 41,121 млрд грн, на обслуживание госдолга — 18,196 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Roshen оценил убытки от запрета его продукции Россией в 1 млрд грн

Украина до конца 2013 года может понести 1 млрд грн убытка из-за запрета экспорта украинской продукции Roshen в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему “События вокруг продукции корпорации Roshen. Причины и последствия” сообщил директор по развитию корпорации Roshen Евгений Вовчановский.

“Без сомнения, потери есть. Но мы говорим не о потерях Roshen, а о потерях государства Украины, которые до конца года могут превысить 1 млрд грн”, - сказал Вовчановский.

По его словам, Украина может понести такие потери в случае нерешения или затягивания решения проблемы.

Кроме того, Вовчановский сообщил, что летом шоколадной продукции поставляется меньше, однако скандал с Россией застал корпорацию накануне “Шоколадного сезона” (осень-зима - УНИАН ).

По его словам, за несколько последних лет Roshen инвестировал в украинское кондитерское производство порядка 1 млрд долл., а в развитие своего технического оборудования - 200 млн евро.

Вовчановский также отметил, что цены на товар не изменились.

“Цены не могут меняться так быстро”, - сказал он.

По словам директора по развитию Roshen, говорить о сокращении производственных показателей пока рано, при этом директор по производству Roshen Евгений Полтавцев сообщил, что в 2013 году компания планировала их рост по сравнению с прошлым годом.

“Производственные показатели за 2012 год - 293 тыс. тонн произведенной продукции в Украине, 120 тыс. тонн ушло в Россию. В текущем году планировался рост этих показателей”, - сказал Полтавцев.

Представители корпорации сообщили, что они оптимистично смотрят на будущие торговые отношения с Россией, однако сегодня Roshen ищет новые рынки реализации товара.

Как сообщал УНИАН, в конце июля этого года глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen. На следующий день Роспотребнадзор заявил, что в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen был обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами. Позже Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Республика Беларусь, Молдова, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили. В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. 16 августа Роспотребнадзор сообщил, что Россия сохраняет в силе претензии к продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).

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Казахстан временно запретил ввоз украинской курятины

Казахстан временно запретил ввоз мяса птицы производства украинского предприятия «Мироновская птицефабрика» из-за выявления ряда нарушений.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

«С 1 августа, до выяснения всех обстоятельств, приостановлено действие ранее выданных ветеринарных разрешений на ввоз продукции предприятия ЧАО "Мироновская птицефабрика" на территорию Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно пресс-релизу, было направлено письмо в ветеринарную службу Украины о принятии мер в отношении предприятия и прекращении сертификации продукции "Мироновской птицефабрики".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, Казахстан ввел усиленный лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса птицы: «Мироновская птицефабрика», «Агромарс эксим» и «Тавр Плюс». Министерство установило, что импортная птица не соответствует требованиям технического регламента в части маркировки: отсутствие информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения.

УНИАН