ЕС направил России резкое предупреждение по поводу Украины

Европейский Союз во вторник направил России резкое предупреждение по поводу односторонних и дискриминационных торговых ограничений, введенных ею по отношению к Украине в ответ на попытки этой бывшей советской республики наладить более близкие экономические связи с Евросоюзом.

Об этом пишет The Financial Times, перевод статьи приводит «ИноСМИ.ru».

Как отмечается, «представитель ЕС Джон Клэнси (John Clancy) заявил, что Брюссель ставит под вопрос основания для ограничения Россией украинского экспорта. Он добавил: «С точки зрения ЕС, любая экономическая угроза из России, направленная против Украины и связанная с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с ЕС, неприемлема».

Позднее во вторник Киев заявил, что Москва согласилась отменить усиленные и дорогостоящие таможенные проверки на украинские экспортные товары, что дало надежду на разрешение конфликта, который угрожал превратиться в торговую войну.

«Российская сторона убедила нас, что, начиная с сегодняшнего дня, дополнительные таможенные процедуры применяться не будут», - сообщило украинское правительство вечером во вторник.

Москва отказалась предоставлять комментарии.

Как отмечает издание, украинские компании на прошлой неделе обвинили российских таможенников в том, что те парализовали их импорт посредством проверок, которые могли привести к миллиардам долларов убытков.

Необычайные пограничные проверки были восприняты как попытки заставить Киев присоединиться к руководимому Москвой Таможенному союзу, в который входят некоторые бывшие советские республики.

В воскресенье советник российского президента Владимира Путина по развитию Таможенного союза Сергей Глазьев сообщил: «Мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС».

Экспорт Украины разделен между Россией, ЕС и другими рынками, и экономисты предупреждают, что такие резкие торговые преграды могли бы серьезно повредить экономике страны, мешая попыткам выбраться из второй за пять лет рецессии.

Виктор Янукович, Президент Украины, пытался открыть рынки своей страны, в то же время сохраняя экономические отношения с Россией и другими советскими республиками. Однако геополитическое «перетягивание канатов» по поводу Украины усложнило балансировку между Западом и Востоком.

Привлеченный обширным потребительским рынком и природными ресурсами Украины Брюссель заинтересован в более близком сотрудничестве с Киевом. Однако ЕС разочарован снижением уровня демократии в стране в ходе руководства Януковича, выразившимся в аресте оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Евросоюз также раздражен приверженностью Киева к протекционистской экономической политике.

За российско-украинской ссорой пристально наблюдают, а чиновники из ЕС и США призывают обе стороны разрешить свои спор в рамках ВТО.

Как заявил Клэнси, ЕС ожидает, что «вопросы торговли как с Россией, так и с Украиной» будут разрешены быстро и в духе обязательств, наложенных ВТО.

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