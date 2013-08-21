Азаров призывает Таможенный союз придерживаться правил ВТО и ЗСТ СНГ

Украина призывает своих торговых партнеров, в частности, участников Таможенного союза, соблюдать правила взаимной торговли, определенные Всемирной торговой организацией (ВТО) и Соглашением о зоне свободной торговли СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы призываем партнеров к справедливому применению правил торговли на основе положений ВТО и действующего Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ. И сами мы должны быть готовы выполнять эти правила», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что Украина не ожидает от Таможенного союза никаких льгот во взаимной торговле.

«Нужно учитывать реальности такими, какими они есть. Таможенный союз и новые правила в нем и есть такой реальностью. Льготных режимов не будет, да мы их и не требуем», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд. долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге. Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

Справка УНИАН. Согласно ст. 19 Договора о ЗСТ СНГ, спорные вопросы по выполнению договора участники ЗСТ могут решать путем проведения консультаций, а в случае неудачных консультаций, вопрос переносится на рассмотрение в Экономический Суд СНГ.

Для стран, которые не являются участницами Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, к коим относится и Украина, предусмотрен вариант разрешения споров комиссией экспертов.