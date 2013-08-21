Анонс на 22 августа

* Продолжение работы форума «Доступное жилье».

* Пресс-конференция председателя Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Л.Рисухина на тему "Государственные жилищные программы: продолжение удачного опыта".

* Выездная встреча представителей "Укравтодора" и Службы автомобильных дорог в Киевской области со специалистами подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на участке "Одесской" трассы - Киев-Белая Церковь. Участники: заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины А.Харченко, главный инженер службы автомобильных дорог в Киевской области В.Саранча, представители подрядных организаций.

* Пресс-конференция на тему: «Торговая война с Россией: чего ожидать простым украинцам? Упадут ли цены на продовольственные и другие товары? Каким будет «зеркальный» ответ Украины: мы также запретим ввоз к нам российских товаров?». Участники: директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин; экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко; доктор экономических наук кафедры финансов НаУКМА Владислав Зимовец.

* Круглый стол на тему: "Конкурентоспособность украинских товаров: западный и восточный вектор". Участники обсудят текущую ситуацию с экспортом украинских товаров, тенденции в товарообороте за последнее время, а также перспективные отрасли и направления экспорта. Приглашены представители Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства доходов и сборов Украины, представители бизнеса, независимые эксперты и аналитики.

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