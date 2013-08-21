ТОП-10 (21 августа)

Просроченная задолженность по кредитам банков выросла до 76,6 млрд грн

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снизилась до 34%

"Донбассэнерго" продали "Энергоинвест Холдингу" за 719 млн грн

Российская таможня продолжает проверять украинские товары в усиленном режиме

ЕС направил России резкое предупреждение по поводу Украины

Цены на столичный хлеб не будут расти до 2015 года

Украина планирует импортировать из Европы до 2,5 млрд куб. м газа

Азаров считает, что в проблемах на таможне с РФ виноваты украинские компании

Украина подпишет соглашение о поставках газа из Румынии в октябре

Ernst&Young подскажет Украине, как реформировать «Нафтогаз»

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Просроченная задолженность по кредитам банков выросла до 76,6 млрд грн

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июле 2013 года вырос на 0,69%, или на 522 млн грн, - до 76,566 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,58%, при этом доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июле текущего года снизилась на 0,06 п.п. - до 9,07%, а в январе-июле рост доли составил 0,17 п.п.).

По информации Нацбанка, в июле банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,35%, или 11,241 млрд грн, - до 844,158 млрд грн, с начала года рост составил 3,54%, или 28,831 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июле произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 0,40%, или 2,511 млрд грн, - до 630,756 млрд грн, объемы кредитования физических лиц выросли на 0,46%, или 752 млн грн, - до 164,110 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 0,57%, или 2,248 млрд грн, - до 394,925 млрд грн.

Объемы резервов под активные операции в июле сократились на 0,05%, или 66 млн грн, - до 138,932 млрд грн.

В июле банки увеличили вложения в ценные бумаги на 2,52%, или 3,416 млрд грн, - до 138,775 млрд грн.

Обязательства банков в июле выросли на 1%, или 10 млрд грн, - до 1,029 трлн грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 4,30%, или 8,943 млрд грн, - до 216,831 млрд грн (из них срочные - 90,793 млрд грн), средства физлиц выросли на 0,94%, или 3,839 млрд грн, - до 411,832 млрд грн (из них срочные - 325,251 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снизилась до 34%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в июле текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 34%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-июля по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,5 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 августа текущего года составило 51 банк из 179 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом в июле также не изменилось и составляет 21.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков страны в июле 2013 года вырос на 0,83% - до 178,573 млрд грн, при этом за январь-июль 2013 года его рост составил 1,92%. Регулятивный капитал банков в июле вырос на 0,39% – до 185,207 млрд грн, за январь-июль рост составил 3,52%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%, в январе-июне по сравнению с началом года - на 5,3 п.п.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отток иностранного капитала в украинской банковской системе в июне текущего года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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"Донбассэнерго" продали "Энергоинвест Холдингу" за 719 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 21 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донбассэнерго" - "Энергоинвест Холдинг" и компании "ТехНова" (Киев) - было проведено 12-шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн 410 тыс. грн, в результате чего "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены (начальная стоимость государственного пакета акций "Донбассэнерго" составляла 641 млн грн).

Как сообщал УНИАН, всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго», назначенном Фондом госимущества на 21 августа, подали заявки две компании.

В соответствии с электронной системой раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, собственником «Энергоинвест Холдинга» является компания Energoinvest Holding B.V. (Амстердам, Нидерланды).

В качестве специализации компании указана «неспециализированная оптовая торговля, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность холдинговых компаний». Уставный капитал компании составляет 150 млн грн. Общество зарегистрировано 20 июня т.г. Ранее (до 8 августа т.г.) собственником компании являлось ООО «Краснолиманская». Учредителем данного ООО украинские СМИ называют депутата от Партии регионов Игоря Гуменюка.

На сегодняшний день второй участник конкурса - группа "ТехНова" (Киев) контролирует три ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 11 июля утвердил стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Российская таможня продолжает проверять украинские товары в усиленном режиме

На украинской границе в Белгородской области таможня РФ продолжает работать с применением дополнительного контроля

Белгородская таможня на российско-украинской границе "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник таможни генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков.

По его словам, в рамках таможенного кодекса РФ введены дополнительные процедуры контроля, чтобы исключить возможные риски. К ним, в частности, относится возможность "несоответствия грузов, которые находятся в автомобиле или в вагонах, предъявленным документам". Таможенники проверяют вес предъявленного к пересечению границы товара. "К сожалению, - отметил Ушаков, - бывают случаи, когда вместо заявленных 20 тонн машины перевозят на несколько тонн больше".

Ужесточен контроль и вне пунктов пересечения границы. "Несколько дней назад сотрудники таможни и пограничники задержали около 100 тюков с товарами из Турции, которые пытались переправить на российскую сторону", - сообщил генерал.

Усиление системы управления рисками на российской границе "немного тормознуло грузопоток через границу". В результате принятых мер ежедневно границу пересекают вдвое меньше машин - за минувшие сутки прошло 66. "Возможно, владельцы груза стали меньше рисковать, либо из-за возможного перевеса груза, либо по другим причинам", - считает Ушаков.

Снятие дополнительных процедур не приведет к полной отмене контроля, такая работа "будет продолжаться, но товары украинских предприятий будут пересекать российскую таможню в штатном режиме", добавил он. Для урегулирования и недопущения проблемных ситуаций будет активизирован обмен информацией между таможенными органами двух стран, выработаны совместные подходы, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы украинских и российских компаний.

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ЕС направил России резкое предупреждение по поводу Украины

Европейский Союз во вторник направил России резкое предупреждение по поводу односторонних и дискриминационных торговых ограничений, введенных ею по отношению к Украине в ответ на попытки этой бывшей советской республики наладить более близкие экономические связи с Евросоюзом.

Об этом пишет The Financial Times, перевод статьи приводит «ИноСМИ.ru».

Как отмечается, «представитель ЕС Джон Клэнси (John Clancy) заявил, что Брюссель ставит под вопрос основания для ограничения Россией украинского экспорта. Он добавил: «С точки зрения ЕС, любая экономическая угроза из России, направленная против Украины и связанная с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с ЕС, неприемлема».

Позднее во вторник Киев заявил, что Москва согласилась отменить усиленные и дорогостоящие таможенные проверки на украинские экспортные товары, что дало надежду на разрешение конфликта, который угрожал превратиться в торговую войну.

«Российская сторона убедила нас, что, начиная с сегодняшнего дня, дополнительные таможенные процедуры применяться не будут», - сообщило украинское правительство вечером во вторник.

Москва отказалась предоставлять комментарии.

Как отмечает издание, украинские компании на прошлой неделе обвинили российских таможенников в том, что те парализовали их импорт посредством проверок, которые могли привести к миллиардам долларов убытков.

Необычайные пограничные проверки были восприняты как попытки заставить Киев присоединиться к руководимому Москвой Таможенному союзу, в который входят некоторые бывшие советские республики.

В воскресенье советник российского президента Владимира Путина по развитию Таможенного союза Сергей Глазьев сообщил: «Мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС».

Экспорт Украины разделен между Россией, ЕС и другими рынками, и экономисты предупреждают, что такие резкие торговые преграды могли бы серьезно повредить экономике страны, мешая попыткам выбраться из второй за пять лет рецессии.

Виктор Янукович, Президент Украины, пытался открыть рынки своей страны, в то же время сохраняя экономические отношения с Россией и другими советскими республиками. Однако геополитическое «перетягивание канатов» по поводу Украины усложнило балансировку между Западом и Востоком.

Привлеченный обширным потребительским рынком и природными ресурсами Украины Брюссель заинтересован в более близком сотрудничестве с Киевом. Однако ЕС разочарован снижением уровня демократии в стране в ходе руководства Януковича, выразившимся в аресте оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Евросоюз также раздражен приверженностью Киева к протекционистской экономической политике.

За российско-украинской ссорой пристально наблюдают, а чиновники из ЕС и США призывают обе стороны разрешить свои спор в рамках ВТО.

Как заявил Клэнси, ЕС ожидает, что «вопросы торговли как с Россией, так и с Украиной» будут разрешены быстро и в духе обязательств, наложенных ВТО.

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Цены на столичный хлеб не будут расти до 2015 года

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверяет, что до 2015 года цены на хлеб в столице не будут увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал во время выездного рабочего совещания на дочернем предприятии ПАО «Киевхлеб» (Хлебокомбинат №10), ссылаясь на подписанный сегодня с обществом меморандум относительно ценовой политики.

В документе, подписанном Поповым и генеральным директором ПАО “Киевхлеб” Владимиром Чередой, говорится о сохранении нынешней цены на 5 социальных сортов хлеба на период до 2015 г.

"Для Киева очень важна стабильность ценовой политики социальных сортов хлеба. До 1 января 2015 года социальные сорта хлеба будут выпускаться с соответствующим качеством и соответствующей ценой", - отметил Попов.

Согласно договору, батон "Нива" будет стоить 3,30 грн, хлеб "Украинский" – 3,16 грн, “Пшеничный” – 3,44 грн, батон "Дорожный" - 3,85 грн.

"Цена, которую вы видите, она останется такой, какой она является сегодня, на ближайшие два года", - сказал Попов.

Председатель КГГА также поддержал инициативу “Киевхлеба” открыть сеть своих хлебных магазинов, при этом высказав пожелание относительно круглосуточной их работы.

"У нас большой город, многие люди работают по вечерам и ночью. Поэтому желательно, чтобы торговые точки, которые будут продавать хлеб, работали круглосуточно", - заметил председатель КГГА.

По информации Череды, уже идут переговоры с киевской властью об открытии 270 фирменных магазинов.

Справка УНИАН. Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.

Продукция компании на рынке представлена под торговыми марками «Киевхлеб», «БКК», «Марсель», «Горячая штучка».

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Украина планирует импортировать из Европы до 2,5 млрд куб. м газа

Украина планирует поставить по реверсной схеме из Европы до 2,5 млрд куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Планируем 2-2,5 млрд куб м газа импортировать из Европы в этом году», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

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Азаров считает, что в проблемах на таможне с РФ виноваты украинские компании

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что таможенные проблемы с поставками украинских товаров в Россию произошли из-за того, что украинские предприятия не отреагировали на предупреждение российской таможни о возможном изменении режима, а также из-за недостаточного уровня сотрудничества таможен обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

“В течение полутора месяцев российская таможня издавала так называемые профили риска по отдельным группам товаров, которые вызвали определенные предостережения. К сожалению, часть украинских компаний-экспортеров не обратили необходимого внимания на усиленные требования российских таможенников”, - сказал Азаров.

При этом он отметил, что на ненадлежащем уровне находится сотрудничество между таможенными органами Украины и России. “Нам нужно сделать выводы из того, что взаимодействие между таможенными органами соседних стран, которые имеют огромный товарооборот, оказались далеко не на высоте”, - сказал премьер.

При этом он отметил, что Федеральная таможенная служба РФ принесла свои извинения участникам внешнеэкономической деятельности, которые столкнулись с проблемами поставок товаров из Украины в Россию.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

16 августа премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.

«Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок. В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

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Украина подпишет соглашение о поставках газа из Румынии в октябре

Украина рассчитывает в октябре текущего года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«На октябрь рассчитываем подписание соглашения с Румынией (о поставках природного газа в Украину — УНИАН)», - сказал он.

Также министр сообщил, что в сентябре текущего года ожидается подписание соглашения о поставках газа в Украину с территории Словакии.

«На протяжении сентября будет подписано соглашение с нашими партнерами — Словакией», - отметил он.

Кроме этого, по словам Ставицкого, уже с 15 августа этого года увеличены в два раза суточные поставки природного газа с территории Венгрии — до 10 млн куб. м, и уже в сентябре Украина рассчитывает на увеличение этих поставок до 15 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставки газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Впервые закупки газа в странах Евросоюза были осуществлены в ноябре 2012 года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

На данный момент правительство рассчитывает заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров Украины прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2013 год объем импорта газа составляет 27,3 млрд куб. м, в том числе по реверсной схеме - от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года ожидается на уровне 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

По словам Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

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Ernst&Young подскажет Украине, как реформировать «Нафтогаз»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает до конца августа 2013 года получить от международной аудиторской компании EY (Ernst and Young), предложения по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Мы наняли серьезные организации, которые заканчивают свою работу и к концу августа будет готов итоговый документ, я имею в виду Ernst and Young. После этого будет детальный анализ, и в сентябре этого года будет принято решение - по какому из направлений мы пойдем. Соответственно будут приняты решения как на уровне Кабинета министров, так и Верховной Рады», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Министерством финансов, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Цель и задача работы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.