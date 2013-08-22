ООН призывает выяснить обстоятельства возможной химической атаки в Сирии

Совет безопасности ООН призывает выяснить обстоятельства вероятного применения химического оружия в Сирии.

В то же время члены Совета безопасности на экстренном заседании не пришли к согласию по вопросу, имеют ли право эксперты ООН, которые уже находятся в Сирии, расследовать инцидент, который произошел в пригороде Дамаска, сообщает радио «Свобода».

Россия и Китай не поддержали требование немедленного расследования.

Активисты сирийской оппозиции утверждают, что в результате нападения погибли более 1300 человек. Сирийское правительство отвергает утверждения о своей ответственности.

США и их союзники призвали экспертов ООН по химическому оружию, находящихся в Сирии, расследовать инцидент как можно скорее. Союзник сирийского правительства Россия поставила под сомнение обстоятельства инцидента, допуская, что он мог быть «провокацией» повстанцев.