Украина и Израиль в декабре продолжат переговоры о ЗСТ

Работа над Соглашением о создании зоны свободной торговли между Израилем и Украиной идет в плановом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Государства Израиль в Украине.

“В настоящее время руководства Украины и Израиля ведут консультации на эту тему. Очередной раунд переговоров назначен на декабрь”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум заявила о том, что вопрос относительно подписания договора о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем откладывается, поскольку на сегодняшний день для украинской стороны более приоритетным является подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.