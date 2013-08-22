Украина и Израиль в декабре продолжат переговоры о ЗСТ
12:59, 22 августа 2013Разное
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Работа над Соглашением о создании зоны свободной торговли между Израилем и Украиной идет в плановом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Государства Израиль в Украине.
“В настоящее время руководства Украины и Израиля ведут консультации на эту тему. Очередной раунд переговоров назначен на декабрь”, - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 19 августа заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум заявила о том, что вопрос относительно подписания договора о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем откладывается, поскольку на сегодняшний день для украинской стороны более приоритетным является подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
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