Торговый конфликт Украины и России может приобрести системный характер – эксперты

Торговый конфликт Украины и Российской Федерации может приобрести системный и постоянный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин на пресс-конференции на тему «Торговая война с Россией: чего ожидать простым украинцам?».

«Я думаю, что украинская власть, к сожалению, как и раньше занимает пассивную позицию – не хочет или не может защищать украинского производителя… Ситуация улучшаться не будет, это системная глобальная ситуация. И не будет иметь значения, является Украина членом какого-то союза или нет», – сказал Юрчишин.

Его позицию поддержал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, добавив, что украинскому бизнесу необходимо переориентировать рынки.

«В этой войне никто не победил. Провокации будут повторяться и в этом году, и в следующем, даже если мы подпишем договор или не подпишем его. Провокации не исчезнут», – уверен Охрименко.

Эксперт Центра Разумкова также считает, что осенью возможен новый конфликт с Россией, на этот раз в газовом вопросе.

«Этими торговыми элементами ситуация не закончится. Дело в том, что у нас провисает еще так называемый семимиллиардный долг за газ (в начале года «Газпром» выставил Украине счет на 7 млрд долл. за газ, который она не закупала в 2012 году – УНИАН). Я думаю, что в ближайшей перспективе мы получим проблемы в этой сфере», – сказал Юрчишин.

Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что Россия пойдет на любые меры, чтобы продемонстрировать свое отношение к возможному подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Россия спокойно пойдет на то, чтобы ухудшить ассортимент или сократить поставки товаров ради того, чтобы показать, кто есть кто», – отметил Юрчишин.

При этом доктор экономических наук кафедры финансов Национального университета «Киево-Могилянская академия» Владислав Зимовец сообщил, что, согласно подсчетам экспертов, простой на российской таможне обойдется Украине примерно в 500 млн грн.

«Украина не потеряет очень много… Десятидневный простой украинского товара в рамках того, что экспорт в Россию составляет порядка 17-18 млрд долл., расценивается в 500 млн грн. Для экономики Украины в целом это небольшой процент. Расчеты того, что это (задержка товара на таможне – УНИАН) может существенно повлиять на экономику Украины, неверные», – сказал Зимовец.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

16 августа Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа. Он выразил уверенность, что в понедельник, 19 августа, таможенные органы Украины и России решат проблемы с поставками украинских товаров в РФ.

18 августа в телефонном разговоре Азаров и глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразили общее убеждение, что торговые войны принципиально невозможны.

21 августа на заседании Кабинета министров Азаров сообщил, что таможенные проблемы с поставками украинских товаров в Россию произошли из-за того, что украинские предприятия не отреагировали на предупреждение российской таможни о возможном изменении режима, а также из-за недостаточного уровня сотрудничества таможен обеих стран.

При этом 21 августа СМИ сообщили, что Белгородская таможня на российско-украинской границе "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам".