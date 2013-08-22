Анонс на 23 августа

* Пресс-конференция на тему: «Что может обеспечить экономическую независимость Украины?». Участники: Всеволод Степанюк, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, Олег Ногинский, председатель правления Ассоциации «Поставщики Таможенного союза», Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины.

* С 23 по 25 августа пройдет представление энергетических инноваций под открытым небом TeslaCamp, который будет работать на солнечной энергии.

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