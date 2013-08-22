ТОП-10 (22 августа)

Антимонопольный комитет разрешил «Эльдорадо» купить «Технополис»

Эстонская компания покупает 25% акций Крюковского вагонзавода

"Богдан" завершил сертифицикацию китайских JAC и объявил цены на них

С 1 ноября украинцы смогут регистрировать недвижимость через «Укрпочту»

Янукович: сегодня в Украине самый сложный этап модернизации страны

ТС придется принять защитные меры в случае евроинтеграции Украины

Беларусь будет проверять продукцию Roshen до сентября

Индекс деловой активности еврозоны вырос до максимума с 2011 года

Соглашение о создании СП по производству «Руслана» планируется подписать уже осенью

Нацбанк разъяснил нормы постановления об ограничении наличных расчетов

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Антимонопольный комитет разрешил «Эльдорадо» купить «Технополис»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Диеса», владеющей в Украине сетью магазинов электроники «Эльдорадо», приобрести долю в компании «Технополис-1», развивающую торговую сеть аудио-, видео-, бытовой техники и электроники «Технополис».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретенный пакет акций обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления «Технополис-1».

Справка УНИАН. «Технополис» – сеть магазинов аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в Украине. Компания основана в мае 2003 года. Торговая сеть объединяет в себе 65 магазинов в 36 городах Украины.

Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве. Сеть объединяет 90 торговых точек в 46 городах страны.

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Эстонская компания покупает 25% акций Крюковского вагонзавода

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Osauhing Delantina (Эстония) приобрести более 25% акций Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

Ранее сообщение о намерении эстонской компании приобрести блокирующий пакет акций КВСЗ было распространено рядом отечественных СМИ.

По мнению главы аналитического департамента компании Dragon Capital Андрея Безпятова, появление эстонской компании не свидетельствует о появлении нового акционера КВСЗ.

“Компания с похожим названием, Osauhing Divinta, уже владеет 14,5% акций Крюковского вагоностроительного завода. Таким образом, появление эстонской компании может указывать не на появление нового акционера, а скорее на изменение юрисдикции одного из существующих акционеров КВСЗ”, - сказал эксперт.

По его словам, покупка Osauhing Delantina носит чисто технический характер, поскольку владелец этого пакета акций Станислав Гамзалов вряд ли будет продавать свою долю, скорее всего, он просто переводит право собственности на акции с австрийской в эстонскую юрисдикцию.

“Российский акционер, владеющий блокирующим пакетом КВСЗ (25% акций через австрийскую OW Capital), вряд ли будет продавать свою долю, можно предположить, что мажоритарный акционер компании (ее президент) переводит право собственности на акции в эстонскую юрисдикцию. В этом случае новость является нейтральной для акций завода”, - сказал Безпятов.

Как сообщал УНИАН, ранее (г. Кременчуг, Полтавская обл.) Владимир Приходько и генеральный директор ОАО «Кировский завод» (Российская Федерация) Георгий Семененко подписали меморандум о создании совместного предприятия.

Справка УНИАН. «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2012 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.

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"Богдан" завершил сертифицикацию китайских JAC и объявил цены на них

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" завершил сертификацию в Украине и объявил предварительные цены на весь модельный ряд китайских легковых автомобилей JAC, продажи которых начнутся в сентябре в торговой сети корпорации. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Мы полностью завершили сертификацию всего модельного ряда из 5 моделей автомобилей, который будет представлен в Украине. Уже ввезена первая партия из 19 автомобилей, на днях ожидаем вторую и последующие партии автомобилей", - сказал Красуля.

По его словам, модельный ряд в Украине будет представлен компактным хэтчбеком J2 с объемом двигателя 999 куб. см (Евро-4), седаном J5 с бензиновым двигателем объемом 1,5 л (Евро-4), универсалом J6, кроссовером S5 с двигателем 2л и седаном J3.

Цены на автомобили будут варьироваться от 69,9 тыс. грн до 154 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, один из ведущих автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" планирует в ноябре 2013 года в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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С 1 ноября украинцы смогут регистрировать недвижимость через «Укрпочту»

С 1 ноября граждане Украины смогут зарегистрировать недвижимость через отделения «Укрпочты», число которых планируется увеличить в 7 раз – до 14 тыс., сообщила УНИАН пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«С 1 ноября граждане смогут регистрировать свою недвижимость через отделения «Укрпочты». И если сейчас по всей Украине работает 2 тыс. отделений, то после введения такой системы регистрации, их количество возрастет в 7 раз. Мы сделаем наши услуги ближе и доступнее для каждого гражданина», - цитирует пресс-служба Ворону.

По данным Укргосреестра, помимо регистрации недвижимости, первоочередным перечнем услуг, которые будут предоставляться совместно с почтовым оператором, станут проставления апостиля на официальных документах, государственная регистрация юридического лица и физического лица, имеющего намерение стать предпринимателем, государственная регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и пр.

Как сообщал УНИАН, в июле руководители Укргосреестра и «Укрпочты» подписали меморандум о сотрудничестве. По словам первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова предоставление услуг через предприятия «Укрпочты» существенно упростит для населения процедуру пользования этими услугами.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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Янукович: сегодня в Украине самый сложный этап модернизации страны

Сегодня в Украине самый сложный этап модернизации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Донецке на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера Президент Украины Виктор Янукович.

«Сегодня самый сложный этап модернизации страны, долгие годы мы пытались обойтись легким текущим ремонтом: подкрасить, подбелить, подлатать и подмазать, но от этого наш дом не становился прочнее и лучше, а наоборот он продолжал стареть и дряхлеть», - сказал Янукович.

При этом он добавил, что «рано или поздно нам нужно было начинать капитальный ремонт, и именно это мы и сделали - мы начали модернизировать нашу страну».

По словам главы государства, именно за модернизацией страны стоит будущее нас и наших детей.

Янукович отметил, что в настоящее время, в кризисный период, «через который сейчас походит весь мир, она (модернизация — УНИАН) дает возможность нам выживать».

«Нам нужно создать условия для ускоренного развития реального сектора экономики, и одной из первоочередных задач в этом смысле — это создание современного энергетического комплекса Украины, окончательная цель этого процесса — создать отрасль нового экономического качества за счет внедрения передовых технологий производства и управления, современных стандартов безопасности труда», - сказал Президент, добавив, что «это только часть большого плана».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в Донецке на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера, отметил увеличение объемов добычи угля в Украине за последние годы.

По словам Президента, за последние 3 года рост добычи угля в стране вырос на 15 миллионов тонн, а за 7 месяцев текущего года угольными предприятиями Украины уже добыто 48 млн тонн угля, что на 12% выше плана.

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ТС придется принять защитные меры в случае евроинтеграции Украины

Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры.

Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

"Украина не собирается пока вступать в Евросоюз. Речь идет о подписании Соглашения об ассоциации на определенных, как наши эксперты считают, достаточно жестких для украинской экономики, условиях", - напомнил президент.

Справка УНИАН. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

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Беларусь будет проверять продукцию Roshen до сентября

Минск. Надзорные органы Госстандарта Беларуси проведут проверки и мероприятия по мониторингу кондитерской продукции украинской корпорации Roshen до начала сентября 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

«Инспекторы госнадзора уделяют большое внимание показателям качества, безопасности продукции, ее маркировке. Это соблюдение сроков годности реализуемых сладостей, предоставление потребителю полной информации о товаре, наличие документов, подтверждающих безопасность и качество продукции, и другие показатели», - подчеркнули в пресс-службе.

В Госстандарте отметили, что для выявления несоответствий и получения достоверных результатов применяются как визуальные способы контроля, так и инструментальные - путем отбора проб и проведения испытаний.

«При необходимости для уточнения каких-либо моментов, возникающих в ходе проверок и мониторинга, запрашивается дополнительная информация и документы», - уточнили в ведомстве.

Надзорные мероприятия осуществляются по всей Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).

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Индекс деловой активности еврозоны вырос до максимума с 2011 года

Сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в августе 2013 года, по предварительной оценке, вырос с 50,5 до 51,7 пункта - существенно сильнее ожиданий, достигнув максимума с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные NTC Researchers, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты ожидали повышения сводного PMI еврозоны в августе до 50,9 пункта после достижения индексом в июле максимума с сентября 2011 года и первого с февраля 2012 года превышения отметки 50 пунктов, сигнализирующего о росте экономики.

Сводный PMI, рассчитываемый на основании данных опроса представителей компаний, отражает уровень деловой активности в промышленности и сфере услуг.

PMI в промышленности еврозоны в августе, по предварительной оценке, вырос с 50,3 до 51,3 пункта, PMI в секторе услуг - с 49,8 до 51 пункта. Ожидалось повышение индексов до 50,8 и 50,2 пункта соответственно.

Локомотивом роста деловой активности в еврозоне остается Германия, деловая активность которой, как показывают данные опроса, выросла существеннее ожиданий: индексы PMI закрепились выше отметки 50 пунктов, достигнутой в июле. Между тем, Франция - вторая экономика региона - не подтверждает прогнозов продолжения отмеченного в июле роста.

Сводный PMI Германии в августе, по предварительной оценке, поднялся с 52,8 до 53,4 пункта. При этом PMI в промышленности вырос с 50,7 до 52 пунктов - впервые поднявшись до отметки августа 2011 года, PMI в секторе услуг - с 51,3 до 52,4 пункта.

Сводный PMI Франции в августе, по предварительной оценке, снизился с 49,1 до 47,9 пункта. PMI в промышленности Франции, вопреки ожиданиям, не дотягивает в августе до 50 пунктов, оставаясь на июльской отметке 49,7 пункта, а PMI в секторе услуг снизился с 48,6 до 47,7 пункта, также не оправдав ожиданий роста.

Участники рынка, отмечают аналитики, пристально следят за публикацией сегодня предварительных оценок PMI еврозоны в поисках подтверждения того, что рецессия в Европе закончилась. Оптимизм ожиданий существенно вырос после того, как на прошлой неделе стало известно, что рост ВВП еврозоны во 2-м квартале превзошел ожидания, составив, по предварительной оценке, 0,3% после снижения в течение шести предыдущих кварталов. "Несмотря на довольно скромную оценку роста, первое положительное квартальное изменение за большой период падения вселило надежду на то, что спад экономики еврозоны остался в прошлом", - отметил аналитик Saxo bank Джеймс Писерно.

Вместе с тем, полагает Писерно, отчет о росте ВВП еврозоны, который еще несколько раз будет пересматриваться, вряд ли можно назвать убедительным доказательством того, что экономический цикл в регионе развернулся. Теперь эксперты и участники рынка ожидают запланированной на завтра публикации Евростатом августовского индекса потребительского доверия (CCI), отражающего степень потребительских надежд или сомнений, который в июле рос восьмой месяц подряд и достиг максимума с августа 2011 года.

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Соглашение о создании СП по производству «Руслана» планируется подписать уже осенью

Подписание соглашения о создании совместного украинско-российского предприятия по производству самолета Ан-124 «Руслан» планируется в сентябре-октябре 2013 года во время заседания украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет под председательством премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

По информации пресс-службы, на заседании Кабинета министров 21 августа был утвержден состав украинской делегации для переговоров, которую возглавил министр промышленной политики Михаил Короленко. Также были утверждены директивы для переговоров.

В пресс-службе правительства напомнили, что договоренность о подписании «Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реализации и мерах государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями» на заседании комитета по экономическому сотрудничеству была достигнута во время украинско-российской встречи на уровне руководителей правительств Украины и России 12 июля в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсантъ» выразил сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества с Украиной в области авиастроения. Отвечая на вопрос, что будет с проектом Ан-124 «Руслан», Рогозин сказал: "Модернизировать будем. Там проблема в том, что украинская сторона очень туго идет на соглашение по передаче нам согласия на модернизацию отдельных агрегатов этого самолета. Но мы ждать больше не будем и воспользуемся мировым опытом".

Комментируя переговоры России и Украины по вопросам авиапрома, Рогозин отметил: "Приезжал из Киева вице-премьер Бойко, я с ним долго разговаривал на эту тему… Толковый человек, но сдвинуть дискуссию с мертвой точки пока тяжело. С другой стороны, я их не понимаю, потому что если они не примут решения сейчас, то потом мы просто вынуждены будем локализовать у себя все производство. И откажемся от их услуг полностью. С кем они будут работать? С китайцами? Китайцам продавать? Китай тоже в этом плане далеко продвинулся. Зачем им Украина? Я искренне переживаю за судьбу нашей промышленной кооперации с Украиной".

"Рискну предположить, что будущее украинской индустрии есть только исключительно на пути глубокой кооперации с Россией", - подытожил Рогозин.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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Нацбанк разъяснил нормы постановления об ограничении наличных расчетов

Контроль за выполнением требований Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов будут осуществлять органы Государственной налоговой службы, как это предусмотрено налоговым законодательством.

Об этом Нацбанк сообщил на своем официальном сайте.

По информации регулятора, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение требований по проведению наличных расчетов согласно постановлению НБУ от 6 июня №210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличностью".

Также Нацбанк разъяснил отдельные вопросы выполнения норм своего постановления по ограничению наличных расчетов. В частности, требования этого постановления касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу. Предприятия (предприниматели) могут рассчитываться наличностью с физическими лицами в пределах 150 тыс. грн в течение одного дня, при этом количество физических лиц в течение дня не ограничивается.

Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы, как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т. п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.

Согласно разъяснениям Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривню будут устанавливаться банками самостоятельно. В то же время, Нацбанк обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов, чтобы не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан в части уплаты комиссий банкам за перевод средств.

Также регулятор рекомендовал получать информацию о деятельности и финансовом состоянии банков Украины на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.