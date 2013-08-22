Путин: Делегация Украины приедет в Россию обсудить "торговые" планы

Украинская делегация на следующей неделе прибудет в Москву для консультаций в свете планов сотрудничества Украины с Евросоюзом.

Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».

"Мы договорились с Президентом Украины, буквально мы вчера с ним разговаривали о том, что мы проведем дополнительные консультации, и на следующей неделе должны в Москву приехать наши коллеги с Украины, которые на межправительственном уровне еще раз проанализируют возможные угрозы и поймут, существуют они или нет, и если да, то что с этим делать", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд. долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.