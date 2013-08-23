США поддерживают евроинтеграцию Украины

США поздравляют Украину с 22-й годовщиной Независимости и заявляют о поддержке Киева в выполнении условий Европейского Союза, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Джона Керри, которое он сделал от имени Президента США Барака Обамы и американского народа, передает Радио «Свобода».

Керри уверил, что США «и в дальнейшем будут помогать нашим украинским партнерам, тогда как вы работаете над тем, чтобы стать процветающей европейской демократией со свободной и открытой экономикой».

«Мы решительно поддерживаем выполнение Украиной условий Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли на Вильнюсском саммите в ноябре», – заявил госсекретарь США.

Кроме того, Вашингтон оценил украинское председательство в Организации безопасности и сотрудничества Европы.

Как сообщал УНИАН, Россия в преддверии подписания Украиной Соглашения с ЕС начала против Киева "торговую" войну. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры. Со своей стороны Украина призвала ТС соблюдать правила взаимной торговли, определенные Всемирной торговой организацией и Соглашением о зоне свободной торговли СНГ. Европейский Союз направил России резкое предупреждение по поводу односторонних и дискриминационных торговых ограничений, введенных ею по отношению к Украине в ответ на попытки этой бывшей советской республики наладить более близкие экономические связи с Евросоюзом. Действия ЕС поддерживают США.

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