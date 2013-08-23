Евросоюз считает угрозы России в адрес Украины неприемлемыми

Усиление таможенных процедур со стороны России относительно украинских товаров вызывает обеспокоенность у Еврокомиссии. Пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам торговли Джон Кленси заявил, что "любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС считает неприемлемыми".

Об этом сообщает «Немецкая волна».

"Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) с ЕС не будет мешать Украине развивать конструктивные отношения с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси", - сказал Кленси.

Пресс-секретарь напомнил, что, несмотря на многочисленные спорные моменты в двусторонней торговле с Украиной, упрощение условий экспорта украинской продукции в ЕС реально возможно и происходит, это касается даже "чувствительных товаров". Последний пример – разрешение на экспорт украинских яиц и мяса птицы на европейский рынок. "Из-за этого у Евросоюза вызывают сомнение основания для ограничения украинского экспорта со стороны России", - отметил Кленси.

По поводу вероятности подписания в ноябре Соглашения об ассоциации представитель еврокомиссара по вопросам торговли отметил, что это состоится при условии "решительных действий со стороны Украины и достижения ею ощутимого прогресса" в выполнении базовых пунктов, высказанных Советом министров иностранных дел ЕС в декабре в 2012 году.

В Брюсселе обещают и в дальнейшем внимательно следить за ходом украинско-российского торгового спора и в то же время призывают Украину сделать все возможное для его урегулирования.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Киев и Москва вели переговоры об урегулировании ситуации, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

21 августа представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут жестче, чем для других стран-членов ВТО.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев.