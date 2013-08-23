Власть провалила реформы, но в случае победы оппозиции ситуация не изменится – эксперты

Власть не смогла реализовать заявленные реформы, но в случае победы оппозиции ситуация в стране не изменится. Такое мнение высказали украинские эксперты в ходе экспертного опроса «Оценка политической ситуации в Украине накануне празднования 22-й годовщины Независимости», проведенного Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

В переданных УНИАН результатах исследования отмечается, что опрошенные эксперты негативно оценивают проведение в Украине реформ действующей властью – ни один из них не указал, что реформы удалось реализовать в полной мере. Так, 53,4% респондентов считают, что власти совсем не удалось реализовать заявленные реформы, а 33,3% - что удалось частично. 13,3% заявили, что еще рано давать подобные оценки.

С другой стороны, по мнению экспертов, приход к власти оппозиционных сил существенно не повлияет на ситуацию. Так, 40% убеждены, что ситуация в стране не изменится. 23,3% - что ситуация ухудшится. И только 20% считают, что с победой оппозиции ситуация в Украине улучшится. 16,7% респондентов не смогли дать свой прогноз.

Среди факторов, влияющих на развитие Украины, эксперты назвали: наличие профессиональной команды власти - 26,7%, личность руководителя государства - 13,3%, выбор эффективной стратегии развития и геополитический выбор страны - по 10% соответственно. Также 13,3% респондентов в качестве такого фактора отметили удачное стечение обстоятельств. 26,7% опрошенных считают, что на развитие страны влияют другие факторы.

В опросе, проведенном 19-22 августа 2013 года, приняли участие следующие эксперты: Виталий Бала (политолог, политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций); Артем Биденко (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям); Денис Богуш (политтехнолог, президент компании BohushCommunications); Кость Бондаренко (политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика»); Александр Булавин (политтехнолог); Павел Булгак (журналист, политический эксперт); Петр Бурковский (политолог, эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии); Сергей Гайдай (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком»); Алексей Гарань (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии); Алексей Голобуцкий (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций); Дмитрий Джангиров (политолог, политтехнолог); Игорь Жданов (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»); Евгений Копатько (социолог, глава компании «ResearchandBrandingGroup»); Павел Кругляковский (политтехнолог); Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества); Анатолий Луценко (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель); Ярослав Макитра (политтехнолог); Константин Матвиенко (политолог, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»); Николай Михальченко (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины); Эрик Найман (экономист, финансовый аналитик); Вячеслав Пиховшек (политический аналитик); Олег Покальчук (социальный психолог); Владимир Поляков (политтехнолог); Дмитрий Столярчук (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»); Василий Стоякин (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»); Сергей Таран (политолог, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір»); Олег Устенко (экономист, Исполнительный директор Международного фонда Блейзера); Евгений Филиндаш (политолог); Владимир Цыбулько (политолог).