Анонс на 27 августа

27.08.13 * Брифинг: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций" * Брифинг представителей Чешского Экспортного Банка

* Брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра А.Прокопенко, заместитель начальника Управления Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации В.Демчук. * Брифинг представителей Чешского Экспортного Банка *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter