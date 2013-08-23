Анонс на 27 августа
17:32, 23 августа 2013Разное
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27.08.13 * Брифинг: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций" * Брифинг представителей Чешского Экспортного Банка
* Брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра А.Прокопенко, заместитель начальника Управления Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации В.Демчук.
* Брифинг представителей Чешского Экспортного Банка
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