В Крыму возник пожар возле химзавода

На прилегающей к Сакского химзаводу территории ликвидирован пожар, охвативший 500 квадратных метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Крыму, 23 августа в 13.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании травы и мусора на территории дачного кооператива «Химик» в Сакском районе Крыма. На место выехало подразделение ГСЧС.

Территория кооператива прилегает к территории не эксплуатируемого много лет Сакского химзавода. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пожарники ликвидировали пожар более чем за час. Еще несколько часов пожарное подразделение находилось на месте для недопущения повторного загорания.

“Причиной большого количества черного дыма, который был заметен издалека, стали старые автомобильные шины и мусор, находившиеся в траве”, - объясняют в спасательной службе. В результате пожара пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается.

Спасатели отмечают, что в Крыму в связи с сухой и жаркой погодой объявлен повышенный – пятый – уровень пожарной опасности.