ТОП-10 (23 августа)

США поддерживают евроинтеграцию Украины

Минфин выплатил 59,625 млн долл. по десятилетним евробондам 2011 года

В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Порт «Южный» будут использовать для размещения LNG-терминала

Предприятия Украины снизили прибыль почти в 4 раза

Госдолг Украины в июле вырос на 1,5%

Украина демонстрирует самую низкую инфляцию среди стран СНГ - Госстат

Moody's понизило рейтинг "Проминвестбанка" до "B3" с негативным прогнозом

Названа основная причина аварии на "Стироле"

Инфляция в России почти в 15 раз превысила среднеевропейскую

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США поддерживают евроинтеграцию Украины

США поздравляют Украину с 22-й годовщиной Независимости и заявляют о поддержке Киева в выполнении условий Европейского Союза, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Джона Керри, которое он сделал от имени Президента США Барака Обамы и американского народа, передает Радио «Свобода».

Керри уверил, что США «и в дальнейшем будут помогать нашим украинским партнерам, тогда как вы работаете над тем, чтобы стать процветающей европейской демократией со свободной и открытой экономикой».

«Мы решительно поддерживаем выполнение Украиной условий Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли на Вильнюсском саммите в ноябре», – заявил госсекретарь США.

Кроме того, Вашингтон оценил украинское председательство в Организации безопасности и сотрудничества Европы.

Как сообщал УНИАН, Россия в преддверии подписания Украиной Соглашения с ЕС начала против Киева "торговую" войну. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры. Со своей стороны Украина призвала ТС соблюдать правила взаимной торговли, определенные Всемирной торговой организацией и Соглашением о зоне свободной торговли СНГ. Европейский Союз направил России резкое предупреждение по поводу односторонних и дискриминационных торговых ограничений, введенных ею по отношению к Украине в ответ на попытки этой бывшей советской республики наладить более близкие экономические связи с Евросоюзом. Действия ЕС поддерживают США.

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Минфин выплатил 59,625 млн долл. по десятилетним евробондам 2011 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по десятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2011 году, в объеме 59,625 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 59,625 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 1,5 млрд долл. США с погашением в 2021 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, в объеме 120,25 млн долл.

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В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам первого полугодия 2013 года снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 103,330 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 65,5%, до 2,549 млрд грн, в Луганской области – на 53,2%, до 4,945 млрд грн, в Черниговской области – на 22,2%, до 1,102 млрд грн, в Одесской области — на 20,2%, до 5,652 млрд грн и в Севастополе — на 19%, до 893,2 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 99,617 млрд грн, из них на капремонт - 5,879 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций — 64,916 млрд грн, или 62,8% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы — 19,049 млрд грн, или 18,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам первого квартала 2013 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 51,944 млрд грн, что на 3% больше показателя первого квартала 2012 года.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.

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Порт «Южный» будут использовать для размещения LNG-терминала

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 2,5% - до 85,426 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: предоставление прочих видов услуг - на 67,8%, до 24 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 39,3%, до 5,115 млрд грн.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года финансовый результат убыточных предприятий вырос на 32,2% - до 77,787 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность - на 133,4%, до 15,517 млрд грн; профессиональная, научная и техническая деятельность - на 86,8%, до 2,097 млрд грн; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 86%, до 16,150 млрд грн.

Также сообщается, что в первом полугодии 2013 года к первому полугодию 2012 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 0,8 п.п. – до 42,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: искусство, спорт, развлечения и отдых (57,4% убыточных предприятий в отрасли), временное размещение и организация питания (52%), строительство (48,3%), транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (48,2%).

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2013 года по сравнения с первым кварталом 2012 года снизили прибыль до налогообложения в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн. Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.

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Предприятия Украины снизили прибыль почти в 4 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 2,5% - до 85,426 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: предоставление прочих видов услуг - на 67,8%, до 24 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 39,3%, до 5,115 млрд грн.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года финансовый результат убыточных предприятий вырос на 32,2% - до 77,787 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность - на 133,4%, до 15,517 млрд грн; профессиональная, научная и техническая деятельность - на 86,8%, до 2,097 млрд грн; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 86%, до 16,150 млрд грн.

Также сообщается, что в первом полугодии 2013 года к первому полугодию 2012 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 0,8 п.п. – до 42,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: искусство, спорт, развлечения и отдых (57,4% убыточных предприятий в отрасли), временное размещение и организация питания (52%), строительство (48,3%), транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (48,2%).

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2013 года по сравнения с первым кварталом 2012 года снизили прибыль до налогообложения в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн. Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.

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Госдолг Украины в июле вырос на 1,5%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.

В гривневом эквиваленте в июле общая сумма госдолга выросла на 8,169 млрд грн - до 553,265 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в июле текущего года вырос на 135 млн долл., или на 0,37%, - до 36,879 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 886 млн долл., или на 2,82%, - до 32,339 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в июле вырос на 984 млн долл., или на 1,79%, - до 55,937 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 92 млн долл., или на 0,35%, - до 26,018 млрд долл., внутренний - вырос на 890 млн долл., или на 3,07%, - до 29,918 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в июле выросла на 39 млн долл., или на 0,29%, - до 13,282 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,861 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,421 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 382 млн долл., или на 0,56%, - до 68,197 млрд долл. В январе-июне по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,702 млрд долл., или на 5,43%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

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Украина демонстрирует самую низкую инфляцию среди стран СНГ - Госстат

Украина по итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года демонстрирует самые низкие показатели инфляции (индекса потребительских цен) среди стран СНГ.

Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба статистики со ссылкой на данные Статкомитета СНГ.

По информации Госстата, по итогам первого полугодия по сравнению с началом текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ составил 2,8%. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 7%, наименьший, не считая Украины (0,2%), - в Азербайджане – 1,4%. Данные по инфляции в Туркменистане и Узбекистане за указанный период в отчете Госстата не приводятся.

В то же время, показатели спада ВВП Украины на 1,1%, а также спада промпроизводства на 5,3% являются наихудшими среди стран СНГ.

Средний показатель ВВП по странам СНГ по итогам первого полугодия положительный и составил 2%, наиболее высокий рост ВВП зафиксирован в Туркменистане (9,4%), Узбекистане (8%), Киргизстане (7,9%).

Средний показатель промышленного производства по странам СНГ отрицательный и составил 0,2%. Спад промпроизводства зафиксирован только в Украине и Беларуси (4,2%), наибольшей рост – в Киргизстане (18,4%), Армении (8,3%) и Узбекистане (8,2%). Данные по Туркменистану не приводятся.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Moody's понизило рейтинг "Проминвестбанка" до "B3" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте и депозитный рейтинг украинской «дочки» российского государственного «Внешэкономбанка» (ВЭБ) - «Проминвестбанка» до "B3" с "B2", говорится в отчете агентства, опубликованном на официальном сайте.

Прогноз рейтинга - негативный.

Кроме того, агентство также снизило рейтинг финансовой устойчивости банка с "E+" до "E", а рейтинг по национальной шкале – с "A3.ua" до "Baa3.ua. В то же время, Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте "Caa1" и краткосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валютах "Not-Prime". Рейтинг финансовой устойчивости банка имеет стабильный прогноз, тогда как прогноз рейтингов депозитов и долговой рейтинг – негативный.

Согласно отчету агентства, понижение долгосрочного рейтинга «Проминвестбанка» в национальной валюте и депозитного рейтинга связано с недостаточным капиталом банка из-за убыточной деятельности на протяжении пяти лет с 2008 по 2012 год. Также рейтинг финансовой устойчивости сдерживается высокой концентрацией рисков в кредитном портфеле банка.

«Мы ожидаем, что финансовые результаты деятельности банка будет оставаться слабыми в 2013-2014 годах», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 277 раз - до 2,661 млрд грн.

С начала текущего года активы банка снизились на 9,4% - до 37,337 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,4%, до 26,133 млрд грн, обязательства - на 11,2%, до 32,099 млрд грн, средства клиентов - на 6,8%, до 13,032 млрд грн, собственный капитал вырос на 4,1%, до 5,238 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,3% - до 5,281 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн. В 2012 году прибыль банка составила 224,766 млн грн. Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») - 97,8502% акций банка.

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Названа основная причина аварии на "Стироле"

Основной причиной аварии на Горловском химическом заводе концерна "Стирол" стало истончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака из-за длительного коррозионного воздействия окружающей среды и эрозионного воздействия рабочей среды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области со ссылкой на результаты специального расследования Госгорпромнадзора.

Комиссия Госгорпромнадзора констатировала, что сопутствующими техническими причинами стало несоответствие технических решений по эксплуатации трубопровода жидкого аммиака требованиям безопасности при выводе трубопровода из технологического процесса для проведения капитального ремонта оборудования цеха № 1.

«Это привело к полному заполнению трубопровода аммиаком, отсеченного запорной арматурой с обоих концов от технологической системы, а следовательно, к значительному тепловому объемному расширению жидкого аммиака (повышению рабочего давления) в результате нагрева солнечным излучением в дневное время», - говорится в выводах комиссии.

Также сопутствующими причинами аварии стало отсутствие технических решений при эксплуатации трубопровода жидкого аммиака, выведенного из технологического процесса для проведения капитального ремонта цеха № 1; неполное и некачественное проведение технического диагностирования трубопровода жидкого аммиака в несоответствии с программой работ по экспертному обследованию.

«Также сопутствующими организационными причинами аварии стали: невыполнение должностными лицами обязанностей, в частности, недостаточный контроль за содержанием трубопровода жидкого аммиака в технически исправном состоянии и его безопасной эксплуатацией, а также недостаточный контроль за выполнением работ по противокоррозионной защите закрепленного оборудования», - говорится в выводах комиссии.

В пресс-службе теруправления напомнили, что в результате аварии 35 работников получили острое отравление парами аммиака, в том числе 6 - со смертельным исходом. В настоящее время 29 работников находятся в лечебно-профилактических учреждениях г. Донецка.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) вошел в состав холдинга OSTCHEM, объединяющего азотные активы Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в 2010 году. За три года объем инвестиций в предприятие со стороны Group DF составил 1,033 млрд грн.

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Инфляция в России почти в 15 раз превысила среднеевропейскую

Инфляция в России по состоянию на конец июля в 14,7 раза превысила среднеевропейскую по сравнению с декабрем 2012 года, набрав за этот период 4,4% против 0,3% в среднем по странам ЕС, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

В июле, отмечает ведомство, в большинстве зарубежных стран наблюдалось снижение потребительских цен, тогда как в нашей стране они значительно выросли. "В России потребительские цены увеличились за месяц на 0,8% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,4%); за период с начала 2013 года - на 4,4% (в среднем по ЕС - выросли на 0,3%)", - говорится в сообщении Росстата.

Наиболее заметная дефляция в июле отмечалась в Италии (на 1,8%), Греции (на 1,6%), Бельгии, Испании и на Кипре, в Люксембурге (на 1-1,3%), при этом прирост цен в Белоруссии составил 1%, в Германии, Нидерландах, Норвегии и ряде других стран цены выросли на 0,1-0,4% за месяц. За период с начала года наиболее существенно цены выросли также в Белоруссии (на 8%). На уровне, близком к России, отмечается рост цен на Мальте (на 4,7%) и в Турции (на 4,2%).

При этом цены на продукты питания в России обгоняют среднеевропейские не так существенно - в 2,6 раза (соответственно 4,1% за семь месяцев против 1,6%). По сравнению с декабрем 2012 года в ряде европейских государств, как и в России, отмечался значительный прирост цен на продовольствие: на 5,5% в Эстонии, в Словакии, Словении, Финляндии и Чехии - на 3,6-3,8%.

В июле и в России, и в ЕС отмечалось снижение цен на продукты питания - соответственно на 0,2% и 0,5%.

УНИАН