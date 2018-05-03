Баланс недели: Россия vs Украина, промпроизводство пошли в рост, реверс газа обнадеживает

Основные события минувшей недели происходили на торговом «фронте», который открыла Россия в связи с приближением подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Еврозоюзом (запланировано на ноябрь в Вильнюсе).

Федеральная таможенная служба РФ 20 августа уведомила Киев о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров, которые более недели были «заморожены» на границе. Такому торговому «смягчению» предшествовала лихорадочная дипломатическая активность сторон конфликта. Переговоры шли на уровне президентов, премьеров и ведомственных рабочих групп. Несмотря на положительный результат двухсторонних «телодвижений», не исключено повторение ситуации, причем в более жесткой форме. Это подтверждает заявление российского президента - Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения с ЕС придется принять защитные меры. Он пояснил такие действия ТС исключительно с экономической точки зрения, не упомянув главную причину недружественных действий Кремля – отказ Киева от евразийского курса интеграции.

"Если наши соседи (Украина – ред.) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - сказал Путин.

«Защитные меры» популярно пояснил советник президента РФ Сергей Глазьев. Это – отмена условий свободной торговли с Украиной. Кроме того, Россия рассматривает в сторону сокращения совместные проекты в различных сферах, включая атомную энергетику, оборонно-промышленный комплекс, ракетно-космическую, авиационную промышленности.

В ответ последовало заявление премьер-министра Николая Азарова: «Мы призываем партнеров к справедливому применению правил торговли на основе положений ВТО и действующего Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ. И сами мы должны быть готовы выполнять эти правила». При этом он отметил, что Украина не ожидает от Таможенного союза никаких льгот во взаимной торговле - «нужно учитывать реальности такими, какими они есть».

А реальности таковы: еще в 2011 году Украина подписала и в 2012-ом ратифицировала Договор о зоне свободной торговли с Таможенным союзом. Одно из его положений - Россия и страны ТС имеют право ввести пошлины во взаимной торговле с Украиной, отменяя тем самым условия свободной торговли (приложение №6 к Договору). То есть, Украина сама себе подложила «бомбу замедленного действия» и теперь пожинает «плоды» такого шага.

Ситуация разъяснится 26 августа в ходе переговоров Николая Азарова с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. По словам пресс-секретаря украинского премьера, у Киева есть предложения по урегулированию проблемных вопросов.

Промпроизводство «перенаправили»

В середине августа в ряде СМИ появилась информация о росте ВВП Украины в июле на 2,5% со ссылкой на заявление премьер-министра. На первый взгляд, это показалось первоапрельской шуткой. По данным Госстата, и в первом, и во втором кварталах текущего года зафиксировано падение ВВП на 1,1%. Кроме того, обычно обнародование показателей внутреннего валового продукта происходит по итогам квартала, а не месяца. Но на минувшей неделе в ходе заседания Кабмина Азаров снова сообщил о росте ВВП в июле, но уже на 2,4%, а также о выравнивании показателя в целом за 7 месяцев.

Опубликовал положительную статистику за июль и Госстат: падение промпроизводства в годовом выражении замедлилось до 4,9%, а по сравнению с июнем рост ускорился более чем в 3 раза - до 5,1% (с 1,6% в июне). Кормушка украинских экспортеров - добыча металлических руд и производство готовых металлических изделий – впервые с октября прошлого года стала расти (на 4,5% и 1,6%, соответственно).

Позитивная, на первый взгляд, статистика, окончательно сбила с толку экспертов. Их прогнозы относительно дальнейшей динамики в сферах экономики Украины кардинально разнятся. Одни обещают перелом на рынке, и прогнозирует рост промпроизводства по итогам года на 2-3%, другие – возврат к нулевой отметке.

Кстати, по последним данным Госстата, предприятия Украины, за исключением малых производств и бюджетных учреждений, в первом полугодии сократили прибыль почти в 4 раза – до 7,6 млрд грн. Так что зафиксированный экономический рост, судя по всему, явление случайное и недолговечное.

Приватизация по отработанной схеме

На минувшей неделе состоялось самое значимое событие текущего года в сфере приватизации – конкурс по продаже контрольного пакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго». Претендентов на покупку было двое. За 719 млн грн блок-пакет «Донбассэнерго» перешел в руки мало известному донецкому «Энергоинвест Холдингу». Проигравшая сторона – киевская «ТехНова», контролирующая ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах и которую связывают с экс-народным депутатом Анатолием Шкрибляком, претензий не имеет - «конкурс состоялся в рамках законодательства. Все было честно. У наших оппонентов денег оказалось больше».

А денег за «Донбассэнерго» можно было бы выручить еще больше, если бы в конкурсе приняли участие не два инвестора. Но условия покупки такой сценарий исключали.

Мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% «Энергоинвест Холдинга», является донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк – экс-народный депутат от Партии регионов.

Дальнейшую судьбу «Донбассэнерго» разъяснит время. С учетом «молодости» компании-покупателя и несоизмеримости объема его бизнеса с размерами купленного промышленного гиганта, складывается впечатление, что данная приватизационная сделка - промежуточная. Как это было с «Укртелекомом»: он сначала был приобретен украинской «дочкой» австрийского концерна EPIC, но через некоторое время перепродан корпорации СКМ Ахметова.

Реверс «forever»

Минувшая неделя отличились и «газовыми» новостями. В сентябре текущего года Украина рассчитывает подписать соглашение о поставках природного газа с территории Словакии, в октябре – с территории Румынии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Кроме того, по его словам, с 15 августа увеличены вдвое суточные поставки природного газа с территории Венгрии — до 10 млн кубометров, в сентябре Украина рассчитывает на рост объема на этом направлении до 15 млн кубометров. В целом в текущем году планируется поставить по реверсной схеме из Европы до 2,5 млрд куб. м газа. Таким образом, правительство активно снижает импорт российского «голубого топлива». Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

Цена российского газа в третьем квартале ожидается на уровне 400 долл. за тысячу кубометров, при этом закупки в Европе по реверсной схеме обходятся стране дешевле - 340-370 долл. Остается надеяться, что украинцы перезимуют с теплыми батареями, а внешнеторговый баланс страны будет профицитным.

И еще одна «газовая» новость - Ивано-Франковский областной совет не дал согласия на реализацию проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории региона. Таким образом, срок подписания Соглашения о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) с американской компанией Chevron, в мае 2012 года признанной победителем конкурса по заключение СРП, откладывается.

Действия облсовета не на шутку «встревожили» Азарова: «Ивано-Франковский областной совет по абсолютно надуманным причинам заблокировал реализацию жизненно необходимого для страны проекта по добыче сланцевого газа».

Между тем, областной совет решил обратиться к правительству с предложением внести изменения в Соглашение и тогда вновь вернуться к данному вопросу.

В заключение стоит добавить, что следующая неделя обещает быть не менее интересной: 26 августа – переговоры в Москве Николая Азарова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым относительно будущего сотрудничества Киева и Москвы в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС; в Кабмине может состояться долгожданная презентация проекта госбюджета-2014.

Нана Черная, Ольга Гордиенко (УНИАН)