Переговоры Азарова и Медведева в формате тет-а-тет длились почти два часа

Встреча премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева 26 августа в Москве длилась почти два часа в формате тет-а-тет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в загородной резиденции российского премьера “Горки-9” прошел рабочий обед с участием членов делегаций.

О результатах переговоров премьеров двух стран журналистам не сообщили.

Как сообщал УНИАН, в состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр юстиции Украины Елена Лукаш, советник президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко, председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Степан Дериволков, заместитель министра промышленной политики Украины - руководитель аппарата Наталия Бойцун, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян и представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

Российскую делегацию на переговорах представляют первый заместитель главы правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, заместитель главы правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, помощник президента РФ Сергей Глазьев, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Василий Небензя, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Андрей Слевнев.