Россия угрожает таможенными спецмеханизмами в случае подписания Киевом соглашения с ЕС

Россия может начать применять к Украине специальные механизмы таможенного контроля и ряд других мер, если Киев подпишет соглашение об ассоциированном членстве в Евросоюзе, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Об этом передает РИА «Новости».

Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре. Советник российского президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС.

"Если произойдет подписание соглашения Украины и ЕС об ассоциированном членстве и создании зоны свободной торговли, у экспертов есть опасения, они серьезны, сегодня они все были продемонстрированы в виде конкретных выводов экспертов о том, что некоторые товарные группы начнут поступать на территорию ТС (Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии) бесконтрольно, что мы не сможем применять защитные меры в том виде, как сейчас они прописаны в соглашении о ЗСТ СНГ", - сказал Шувалов журналистам по итогам переговоров премьеров России и Украины.

Он отметил, что в таком случае придется применить специальные меры, чтобы защитить Таможенный союз.

"Нам придется применять скорее приложение 6 соглашения о зоне свободной торговли СНГ, которое позволяет включать специальные механизмы. Сегодня эксперты много рассуждали и рассказывали о том, какие это могут быть механизмы. Они могут быть самыми разными, от создания специального таможенного контроля до механизма введения единого таможенного тарифа на все группы товаров, которые идут с Украины и пересекают таможенную границу на госгранице с РФ", - добавил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Москву 26 августа состоялась его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым в формате тет-а-тет. Она длилась почти два часа.

Премьер-министр РФ предложил Азарову обсудить юридические, организационные и экономические последствия подписания соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации, а также те возможности, которые связаны с возможным членством Украины в Таможенном союзе.

Премьер-министр Украины Азаров выступил за восстановление и наращивание двустороннего товарооборота между Украиной и Россией.