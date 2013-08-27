"Европа не может потерять Украину" - Эштон

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Кэтрин Эштон, находящаяся с визитом в Таллине, обсудили отношения ЕС и Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

По мнению Ансипа и Эштон, Украина является важным партнером для Евросоюза. "Мы не можем потерять Украину", - отметила Эштон, добавив, что ждет и от Украины шагов навстречу подписанию договора об ассоциации и свободной торговле.

По словам Ансипа, Эстония ожидает подписания этого договора, который выведет отношения между Украиной и ЕС на новый уровень, на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

Ансип считает, что одной из задач Украины в рамках договора является реформирование судебной системы в стране. "Мы не можем согласиться с селективным правосудием, и Украина уже делает шаги для решения этой проблемы", - отметил премьер, побывавший в апреле нынешнего года с визитом в Украине.

Как сообщал УНИАН, Россия угрожает применением к Украине специальных механизмов таможенного контроля и ряда других мер, если Киев подпишет соглашение об ассоциированном членстве в Евросоюзе. Кроме того, Москва может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС.