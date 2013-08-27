Дональда Трампа обвиняют в мошенничестве

Бывшие студенты Университета Трампа обвиняют его основателя, известного бизнесмена Дональда Трампа, в том, что он ввел их в заблуждение. Пройдя курс обучения, студенты не смогли заключить ни одной сделки на рынке недвижимости.

Главный прокурор штата Нью-Йорк подал гражданский иск о мошенничестве на сумму 40 млн долларов против Дональда Трампа. По версии прокурора Эрика Шнайдермана, Трамп мошенничал и нарушал федеральный закон о правах потребителей, сообщают Вести.ru.

Реклама Университета Трампа, в которой говорилось о личном участии миллиардера в подготовке лекций и подборе преподавателей, оказалась ложью. Более того, большинство из лекторов вообще не имели ничего общего с рынком недвижимости. Университет в свою очередь с 2005 по 2011 гг. не имел лицензии, то есть работал незаконно.

По словам Эрика Шнайдермана, более 5 тыс. студентов прослушали курс риелторского искусства, заплатив в общей сложности 40 млн долларов.

"Трамп, используя свой статус знаменитости и появление в рекламе, давал ложные обещания, чтобы убедить людей тратить десятки тысяч долларов за уроки, которые они так и не получили", – заявил Шнайдерман.

Сам Трамп считает лживыми все обвинения прокуратуры, а его юристы уже собрали 11 тыс. положительных отзывов от обучавшихся в Университете Трампа. По словам адвоката Майкла Коэна, 98% студентов высоко оценили программу университета.