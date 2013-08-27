В России боятся, что из-за Украины никакого Таможенного союза не будет

Россия в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не видит возможности применения к Украине таможенного тарифа в рамках Таможенного союза.

Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам переговоров премьеров России и Украины Дмитрия Медведева и Николая Азарова, состоявшихся 26 августа в Москве, сообщает РИА «Новости».

"Украинцы хотят найти формат, который был бы совместим. Но мы пытались показать, что это просто невозможно, - сказал Шувалов. - По единому таможенному тарифу не видим здесь юридической возможности.

Он пояснил, что в ТС создается единая таможенная территория с единой внешней таможенной границей и применяется единый тариф. "По соглашению Украины с ЕС по большей части товаров, которые там обозначены, применяется нулевая таможенная ставка. Это около 95% товаров, которые будут проходить на территорию РФ", - сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что у Украины нет возможности по этому соглашению вступать в Таможенный союз и принять единый таможенный тариф, а потом вступить со всеми странами ТС в переговоры о мерах компенсации.

"Таким образом, это, по сути, может затянуть все страны Таможенного союза в бесконечные многолетние переговоры об уровне таможенно-тарифного регулирования. По сути это означает, что никакого Таможенного союза не будет", - сказал Шувалов.

Как сообщал УНИАН, Россия уже заявила о намерении отменить условия свободной торговли с Украиной для защиты собственного рынка в случае подписания Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Введение пошлин странами ТС для защиты собственных рынков предусмотрено приложением №6 к договору о ЗСТ СНГ.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

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