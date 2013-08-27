Путин и Обама встретятся на саммите G20 в Петербурге

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама встретятся на саммите двадцатки в Санкт-Петербурге, но формат встречи не определен, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА «Новости».

"Россия - принимающая сторона, саммит G20 пройдет в Санкт-Петербурге. Поэтому они, конечно, встретятся", - сказал Карни.

Представитель Белого дома не уточнил формат встречи. Ранее он отмечал, что двусторонние переговоры не планируются.

Обама отменил готовившийся в сентябре двусторонний саммит с Россией в Москве. Белый дом сослался при этом на отсутствие прогресса по ряду вопросов в отношениях с Россией, включая противоракетную оборону, контроль над вооружениями и дело Эдварда Сноудена. Кремль заявил, что разочарован этим решением, но приглашение для Обамы посетить российскую столицу остается в силе.

Саммит G20 в Петербурге пройдет 5-6 сентября.