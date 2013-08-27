Советник Путина: Украина перестанет быть для России стратегическим партнером
Советник Президента России Сергей Глазьев заявляет, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, перестанет быть для России стратегическим партнером.
Об этом Глазьев заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина лишает себя суверенного права по всем вопросам торговой политики, которую мы отдали в Таможенный союз. Украина перестает быть для нас стратегическим партнером, потому что она исчезает как международный партнер, как субъект международного права, поскольку все свои действия в торговой области она должна будет согласовывать с ЕС», - сказал Глазьев.
По его словам, Украина «не сможет сделать шаг навстречу нам» без разрешения Брюсселя.
«Мы не понимаем, зачем Украина добровольно отдает свой суверенитет Брюсселю, отказываясь от сотрудничества с нами на преференциальных условиях, отказываясь от участия, по сути, в Таможенном союзе. Это катастрофа для Украины, это большой удар для нас. Мы бы всеми силами хотели этого избежать», - добавил Глазьев.
Отметим, что Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.
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