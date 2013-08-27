Клюев полетел в Брюссель

Сегодня, 27 августа, состоится рабочий визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева в Брюссель.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Артем Петренко.

По его словам, основной целью визита Клюева станет обсуждение с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, а также экспертами Еврокомиссии актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, включая подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ноябре этого года.

На встречах в Брюсселе также планируется обсуждение реализации Плана действий по либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщалось, указом Президента Украины от 12 марта 2013 года №127/2013 секретарю СНБО Украины Клюеву было поручено осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействие с институтами ЕС.