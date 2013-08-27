Анонс на 28 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра регионразвития, строительства и ЖКХ Геннадия Темника, министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских.

* Пресс-конференция на тему: «10-летие сети «Амстор»: опыт, достижения, стратегия дальнейшего развития». Представители компании расскажут о новых проектах и ​​продуктах ТД «Амстор» и планах развития сети на 2013-2014 годы, в том числе и на столичном рынке ритейла. Участники: директор по стратегическому развитию ТД «Амстор» Сергей Мулярчук, руководитель отдела по связям с общественностью ТД «Амстор» Владимир Полищук, директор проекта «Национальный рейтинг качества товаров и услуг» Наталья Чеван.

* Состоится брифинг директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебийноса по актуальным вопросам внешней политики.

* В Национальном союзе журналистов Украины при содействии Киевского пресс-клуба состоится презентация законопроекта "Закон Украины о правопреемстве Украины относительно Украинской Народной Республики". Его авторы: председатель Киевской городской организации ОУН и Киевской областной организации УРП Сергей Коваленко, член провода Киевской городской организации ОУН Роман Матузко, председатель Подольской районной организации ОУН в Киеве Юрий Овсиенко. Организаторы пресс-конференции - группа законодательных инициатив при Киевской городской организации ОУН и член главного провода УРП Ростислав Новоженец.

* В Киеве будет объявлен старт всеукраинской инициативы «Подпись - ЕС!», направленной в поддержку подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Состоится пресс-брифинг по случаю старта инициативы, на котором акцию представят: Сергей Лещенко, Андрей Куликов, Анастасия Станко, Сергей Андрушко, Ирина Соломко, Наталья Соколенко, Артем Соколенко, Денис Самыгин, Олег Рыбачук, Дмитрий Крикун, Любовь Акуленко. В этот день на Майдане Незалежности в Киеве, а также в других городах Украины волонтеры инициативы начнут собирать ручки обычных граждан, в обмен на которые активисты будут давать прохожим наклейку - звездочку с текстом «Я уполномочиваю Президента подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Подпись - ЕС!». Также на сайте акции www.pidpys.eu будут собираться видеообращения, в которых все, кто принял участие в акции смогут объяснить, почему «их ручка за ЕС».

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