ТОП-10 (27 августа)

Украина просит у России 2 млрд долл. кредита на закачку газа в хранилища

Кипрская компания покупает 75% акций «Смарт-Холдинга»

Госстат отрапортовал о росте зарплат в Украине

Нацбанк поддерживает слияние “Укргазбанка” и банка “Киев”

Евросоюз готовит новый иск против "Газпрома"

Украина привлечет 750 млн долл.

Госстат отрапортовал о росте зарплат в Украине

Минфин привлек в госбюджет 170 млн грн и 132 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

ЕЭК вводит спецпошлину на фарфор из Украины и Китая

Зарплаты госслужащих могут повыситься со следующего года

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Украина просит у России 2 млрд долл. кредита на закачку газа в хранилища

Украина согласилась создать запасы газа, необходимые для гарантирования бесперебойных поставок в страны ЕС, если Москва предоставит на это беспроцентный кредит в два миллиарда долларов, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Киев и Москва начали переговоры об увеличении объемов закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), рассказали "Ъ" два высокопоставленных источника в "Газпроме" и украинском Минэнерго. До сих пор Украина заявляла, что закачает только необходимые ей 14 миллиардов кубометров в ПХГ. Российская монополия требовала увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

"Мы не хотим повторения ситуации 2009 и 2011 годов, когда нас обвинили в том, что ЕС недополучил российский газ. На самом деле это "Газпром" снизил объемы прокачки, но доказать это мы не смогли — наша газотранспортная система до сих пор не везде оборудована счетчиками, которые бы показали, сколько газа зашло с территории России",— объяснил собеседник "Ъ" в Минэнерго.

Сейчас Украина предложила "Газпрому" два варианта урегулирования проблемы.

"Первый - мы можем позволить хранить в подземных газохранилищах резервный объем газа, не взимая плату за его подъем. Второй - мы купим этот газ, но только при условии, если "Газпром" или Газпромбанк предоставят беспроцентный кредит на его закупку и продлят уже полученные ранее кредиты", - сказал источник в Минэнерго.

От первого из предложенных вариантов "Газпром" отказался. Источник в российской монополии подтвердил, что вариант закачки газа за счет кредита Газпромбанка сейчас рассматривается. На покупку 5 миллиардов кубометров газа необходимо порядка двух миллиардов долларов. Такую же сумму в прошлом году Газпромбанк выделял "Нафтогазу", но под 8,5% годовых с погашением 24 июня 2013 года.

Возможность предоставления беспроцентного кредита сейчас источник в "Газпроме" не стал комментировать, срок погашения прошлогоднего кредита в банке уже согласились продлить при условии его дополнительного обеспечения госгарантиями. В связи с этим кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект N2476 о поправках в госбюджет.

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Кипрская компания покупает 75% акций «Смарт-Холдинга»

Сербское антимонопольное ведомство разрешило кипрской компании Komisiano investments Ltd. приобрести 75% акций «Смарт-Холдинга», подконтрольного украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте антимонопольного ведомства Сербии.

«Изменения в составе акционеров ЧАО «Смарт-Холдинг» происходят в рамках запланированной внутренней реструктуризации и оптимизации компании», - прокомментировала решение антимонопольного ведомства пресс-служба «Смарт-Холдинга».

Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на сегодняшний день 75,1% акций «Смарт-Холдинга» принадлежат Optimabest management (Великобритания), а 24,9% акций находятся у кипрской компании Adeona holdings.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года бизнесмен Вадим Новинский сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» в связи с избранием его народным депутатом Украины по одному из мажоритарных округов в Севастополе.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

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Госстат отрапортовал о росте зарплат в Украине

Средняя зарплата штатных работников в Украине в июле по сравнению с июнем 2013 года выросла на 49 грн, или на 1,5% – до 3 429 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, по сравнению с июлем 2012 года средняя зарплата выросла на 8,8%.

При этом средняя зарплата по промышленности составила 3 895 грн, что на 162 грн больше июньского показателя.

Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в авиационном транспорте – 10 538 грн (снижение по сравнению с июнем на 199 грн), самый низкий – в почтовой и курьерской деятельности – 1 938 грн (рост на 33 грн).

Зарплата ниже среднего зафиксирована в сельском хозяйстве – 2 571 грн, строительстве – 2 823 грн, в сфере общественного питания – 2 246 грн, операций с недвижимостью – 2 848 грн, здравоохранения – 2 552 грн, образования – 2 982 грн, в сфере культуры – 3 107 грн, а также в сферах торговли и ремонта авто – 3 110 грн.

В региональном разрезе зарплаты выше среднего получали жители Киева – 5 238 грн, Донецкой области – 3 901 грн, Луганской области – 3 497 грн, Днепропетровской области – 3 459 грн и Киевской области – 3 474 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в июне по сравнению с маем 2013 года выросла на 127 грн, или на 3,9%, – до 3 380 грн.

Средний уровень зарплаты в промышленности в июне т.г. превысил средний показатель по стране и составил 3 733 грн, что на 20 грн больше показателя мая.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 737 грн (против 10 574 грн в мае). Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 905 грн (против 1 948 грн в мае).

Объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн, или на 0,4%, и на 1 августа составил 985,4 млн грн.

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Нацбанк поддерживает слияние “Укргазбанка” и банка “Киев”

Национальный банк Украины поддержит инициативу Министерства финансов Украины по слиянию “Укргазбанка” и банка “Киев”, докапитализированных при участии государства, в случае принятия Минфином такого решения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка на запрос относительно организации продажи “Укргазбанка” и банка “Киев”.

“Принимая во внимание рекомендации экспертов Всемирного банка относительно необходимости слияния банков (“Укргазбанка” и банка “Киев” - УНИАН), с целью повышения инвестиционной привлекательности для дальнейшей продажи объединенного учреждения, Национальный банк готов принять меры, в пределах своей компетенции, для обеспечения реорганизации банков, в случае принятия собственником соответствующего решения”, - говорится в сообщении НБУ.

Также в сообщении отмечается, что решения по основным направлениям деятельности и дальнейшей стратегии развития банка, в том числе по реорганизации и докапитализации, в рамках действующего законодательства принимает собственник банка, в данном случае — Министерство финансов. В то же время, для реорганизации банка по решению его собственников необходимо предварительное разрешение Нацбанка, для получения которого собственник банка в установленном порядке подает в Нацбанк необходимый пакет документов. В настоящее время, по информации Нацбанка, такой пакет документов в НБУ не поступал.

Как сообщал УНИАН, Минфин распределит активы докапитализированного при участии государства банка «Киев» между «Укргазбанком» и «Родовид Банком» после принятия Верховной Радой законов о санационном банке.

Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков 12 августа. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

В октябре прошлого года Минфин сообщил, что не видит оснований для ликвидации банка «Киев», а ранее - в сентябре - Сергей Арбузов, в то время возглавлявший правление Национального банка Украины, заявлял, что рабочие активы банка «Киев» будут присоединены к «Укргазбанку», нерабочие — будут переданы в «Родовид Банк».

Как заявил глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов в июле текущего года на встрече с журналистами, продажа банка «Киев» маловероятна, и «Укргазбанк» готов принять активы банка «Киев», но на определенных условиях, которые будут способствовать развитию банка, поскольку нынешняя бизнес-модель банка «Киев» является нерентабельной.

4 апреля текущего года парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154), но в июле текущего года Верховная Рада не поддержала этот законопроект во втором чтении.

В августе текущего года народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук подал на рассмотрение в Верховную Раду еще один законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности санационного банка (№3055 от 6 августа).

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Евросоюз готовит новый иск против "Газпрома"

Чиновники Евросоюза разрабатывают антимонопольное заявление о возражениях в отношении российской монополии «Газпром». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что направление официальной жалобы открывает регулятору путь для наложения штрафов и других санкций в отношении нарушителя.

Брюссель планирует отослать документ в Россию к концу этого года, если «Газпром» не начнет переговоры об урегулировании конфликта. Менеджеры российской компании начали обсуждение дела с еврочиновниками еще весной, однако непосредственно переговоры по урегулированию конфликта пока не начинались.

Размер возможных штрафов для «Газпрома» не уточняется, но известно, что нарушители антимонопольных законов ЕС могут быть оштрафованы на десять процентов годовой выручки. Ранее директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин отмечал, что штраф составляет десять процентов выручки от реализации конкретного продукта в конкретной стране. Пока крупнейшим штрафом считается взыскание с корпорации Intel миллиарда евро в 2009 году, сообщает lenta.ru.

Еврокомиссия официально открыла расследование в отношении «Газпрома» в начале сентября прошлого года. Регулятор подозревает концерн в препятствовании честной конкуренции на европейском рынке. В частности, Еврокомиссия обвинила компанию в установлении несправедливых цен на газ, разделе рынка, в создании препятствий закупкам топлива у независимых поставщиков. «Газпром» объяснял антимонопольные претензии Евросоюза желанием Брюсселя снизить цены на газ.

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Украина привлечет 750 млн долл.

Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет в пределах, предусмотренных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства.

Согласно постановлению, заем будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа. Погашение займа запланировано в течение двух лет после его привлечения. Погашение и обслуживание займа будет проводиться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год. Прочие условия привлечения займа будут определяться договором и другими документами, связными с его привлечением.

Этим же постановлением Кабмин обязал Министра финансов Юрия Колобова обеспечить привлечение займа на указанных условиях, в том числе заключить соответствующий договор. Также Минфин обязан предусмотреть необходимые средства для погашения и обслуживания займа при составлении проекта госбюджета на соответствующий год.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом цена в 10% годовых является слишком высокой для Украины.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.

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Госстат отрапортовал о росте зарплат в Украине

Средняя зарплата штатных работников в Украине в июле по сравнению с июнем 2013 года выросла на 49 грн, или на 1,5% – до 3 429 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, по сравнению с июлем 2012 года средняя зарплата выросла на 8,8%.

При этом средняя зарплата по промышленности составила 3 895 грн, что на 162 грн больше июньского показателя.

Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в авиационном транспорте – 10 538 грн (снижение по сравнению с июнем на 199 грн), самый низкий – в почтовой и курьерской деятельности – 1 938 грн (рост на 33 грн).

Зарплата ниже среднего зафиксирована в сельском хозяйстве – 2 571 грн, строительстве – 2 823 грн, в сфере общественного питания – 2 246 грн, операций с недвижимостью – 2 848 грн, здравоохранения – 2 552 грн, образования – 2 982 грн, в сфере культуры – 3 107 грн, а также в сферах торговли и ремонта авто – 3 110 грн.

В региональном разрезе зарплаты выше среднего получали жители Киева – 5 238 грн, Донецкой области – 3 901 грн, Луганской области – 3 497 грн, Днепропетровской области – 3 459 грн и Киевской области – 3 474 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в июне по сравнению с маем 2013 года выросла на 127 грн, или на 3,9%, – до 3 380 грн.

Средний уровень зарплаты в промышленности в июне т.г. превысил средний показатель по стране и составил 3 733 грн, что на 20 грн больше показателя мая.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 737 грн (против 10 574 грн в мае). Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 905 грн (против 1 948 грн в мае).

Объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн, или на 0,4%, и на 1 августа составил 985,4 млн грн.

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Минфин привлек в госбюджет 170 млн грн и 132 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 27 августа, привлекло в государственный бюджет 170,157 млн грн и 132,046 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), основная доля средств привлечена за счет внепланового выпуска облигаций сроком обращения 455 дней. Минфин удовлетворил девять из одиннадцати поданных заявок и привлек в госбюджет 101,940 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых. Также Минфин привлек в госбюджет 30,106 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций по ставке доходности 8,75% годовых, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций с номинальной доходностью 8,25% годовых и номинальным объемом выпуска 21,025 млн долл.

В результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек 159,996 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций с номинальной доходностью 14,25%, а также 10,161 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение облигаций сроком обращения 1 год.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,226 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 20 августа привлек в госбюджет 20,068 млн долл., 6 августа - 500 млн грн и 13,529 млн долл., 13 августа - 228,981 млн грн и 21,048 млн долл.

По состоянию на 27 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 234,025 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,801 млрд грн, в собственности банков - 81,551 млрд грн, нерезидентов - 4,877 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 27 августа, с начала года в госбюджет поступило 88,479 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 41,418 млрд грн, на обслуживание госдолга — 19,104 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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ЕЭК вводит спецпошлину на фарфор из Украины и Китая

Москва. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, сроком по 28 сентября 2016 г.

Как сообщил УНИАН помощник по связям с общественностью министра по торговле ЕЭК Юрий Арманд, спецпошлина устанавливается в следующих размерах: с 29 сентября 2013 г. по 28 сентября 2014 г. включительно – 1479 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. включительно – 1035,3 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. включительно – 591,6 долл. за 1 тонну.

«Устанавливаемая мера будет, в первую очередь, действовать против КНР и Украины как основных поставщиков такой посуды на рынки стран Таможенного союза», - говорится в сообщении.

Расследование было начато 3 сентября 2012 г. по заявлению компании «ДО «Промыслы Вербилок», которое поддержали компании «Фарфор Вербилок», «Императорский фарфоровый завод», «Добрушский фарфоровый завод» и «Дулевский фарфоровый завод».

«Анализ полученной в ходе расследования информации подтверждает наличие оснований для применения специальной защитной меры», - пояснил решение Коллегии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, «в абсолютном выражении объем импорта в 2009-2011 гг. увеличился в целом на 70,2%, а в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. еще на 15,9%. В то же время наблюдался рост объема импорта по ценам значительно ниже цен производителей ТС, который вызвал сокращение соотношения объема производства и объема импорта фарфоровой посуды в 1,7 раза. Это привело к сокращению объемов производства и реализации, падению доли рынка предприятий стран ТС, к убыточности производства».

Объем потребления столовой и кухонной посуды из фарфора в ТС в 2009-2011 гг. увеличился на 49,5%, а объемы производства и реализации производителей Таможенного союза в то же время снизились на 2,8% и 2,9% соответственно. В 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. на фоне роста потребления фарфоровой посуды на 14%, ее производство и реализация предприятиями ТС выросли лишь на 2,3% и 5%.

Кроме этого, одновременно отмечается сокращение доли производителей стран ТС на рынке в 2009-2011 гг. на 9,9 п. п., а в 1-м полугодии 2012 г. - на 1,4 п. п. с одновременным замещением импортным товаром.

Средневзвешенная себестоимость производства столовой и кухонной посуды из фарфора в 2009-2011 гг. выросла на 27,2%, в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. – на 9,2%. Одновременно рост средневзвешенных отпускных цен предприятий ТС составил 23,6%, в 1-м полугодии 2012 г. – 7,5%. В условиях ценового давления со стороны импортного товара уровень отпускных цен не покрывал затраты на его производство, в результате чего предприятия терпели убытки, а рентабельность продаж была отрицательной.

«Основными странами – поставщиками фарфоровой посуды в ТС в анализируемом периоде являлись КНР, на долю которого приходилось в среднем 83% от общего объема ввоза, и Украина», - подчеркивается в сообщении.

Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2012 года ЕЭКпроводит специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины. Ноту о начале расследования посольство Украины получило от российской стороны в ноябре 2012 года.

В свою очередь, украинская Межведомственная комиссия по международной торговле в середине мая т.г. приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции «Дружковский фарфоровый завод», «Сумской фарфоровый завод», «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвития.

Справа УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

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Зарплаты госслужащих могут повыситься со следующего года

Закон о государственной службе, который вступит в силу с 1 января 2014 года, предусматривает пересмотр заработной платы для госслужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Вячеслав Толкованов.

По его словам, новый закон устанавливает минимальный оклад госслужащего на уровне 2 минимальных зарплат, то есть 1 тыс. 147 грн умножить на два.

“Конечно, если мы хотим привлечь профессиональные кадры на государственную службу, то этого уровня зарплаты маловато”, - отметил он. Однако, по словам должностного лица, вопрос повышения заработных плат будет решаться комплексно. “Одновременно с повышением уровня заработной платы мы работаем над вопросом профессионализации государственной службы. Поэтому и введение закона с 1 января 2014 года будет проходить комплексно”, - сказал Толкованов.

На вопрос журналистов, гарантирует ли он, что будет пересматриваться уровень зарплаты госслужащих с 1 января, Толкованов сказал: “Я не министр финансов и не председатель Верховной Рады, я констатирую, что новый закон о государственной службе предусматривает существенное повышение заработных плат и введение новой системы должностных окладов на государственной службе. Конечно, что во время формирования нового госбюджета это должно быть определенным образом отображено. Но гарантировать что-то - это не очень корректно”.

Как сообщал УНИАН, новый Закон "О государственной службе" был принят Верховной Радой 17 ноября 2011 года.