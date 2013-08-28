Азаров: Украина готова присоединиться к отдельным соглашениям Таможенного союза

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил представителю правительства Украины в Евразийской экономической комиссии Виктору Суслову разработать план действий относительно постепенного присоединения Украины к отдельным соглашениям в рамках Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщил в среду, открывая заседание Кабинета министров.

«В интересах взаимовыгодного сотрудничества мы готовы присоединяться к отдельным соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе, чтобы оптимизировать торговый режим. Поручаю Виктору Суслову вместе с российскими коллегами определиться и предложить правительству план действий в этом направлении», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства», на котором Украина и Евросоюз намерены подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

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