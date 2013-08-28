Соглашение с ЕС не будет заключаться в ущерб отношений Украины с Россией - Фюле

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не будет заключаться за счет отношений Украины с Россией или другими соседями. Об этом заявил Европейский Комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

“Позвольте мне отметить, что Соглашение об ассоциации не будет заключаться за счет отношений Украины с Россией или другими соседями. И мы искренне верим, что оно принесет выгоду всем сторонам”, - сказал Фюле журналистам после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым 27 августа.

Еврокомиссар в который раз изложил позицию ЕС относительно того, что любое внешнее давление на Украину, связанное с ее желанием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, является неприемлемым.

“Сегодня мы становимся свидетелями более активной позиции России в этих вопросах. Из Москвы звучали комментарии, что подписание Соглашения об ассоциации, в частности его раздела о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, вызовет неизбежное ужесточение таможенных процедур для украинских товаров, которые завозятся в Россию”, - сказал еврокомиссар.

Фюле напомнил, что Соглашение об ассоциации не мешает Украине развивать конструктивные отношения с Евразийским таможенным союзом в той мере, в которой эти отношения опираются на принципы Всемирной торговой организации и не противоречат принципам глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

“Учитывая обеспокоенность России относительно проблем с правилам происхождения товаров, важно отметить, что в контексте зоны свободной торговли между Россией и Украиной, которая действует в рамках Содружества Независимых Государств, товары ЕС, экспортируемые в Украину в соответствии с условиями будущей глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, не будут подпадать под торговые преференции, когда их будут экспортировать из Украины в Россию. А потому подписание соглашения о свободной торговле с третьей стороной, то есть с нами, не может использоваться в качестве оправдания ужесточения таможенных процедур”, - заметил он.

Кроме того, еврокомиссар выразил серьезную обеспокоенность, связанную с торговыми отношениями с Украиной, в частности, относительно недавнего принятия закона об утилизационном сборе на автомобили, который должен вступить в силу 1 сентября. Мы ожидаем, что решение нашей обеспокоенности относительно действий, которые ограничивают торговлю, будет скорым, и будет отвечать правилам ВТО.

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