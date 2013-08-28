В МИД Украины рассказали, о чем говорили Азаров и Медведев

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава российского правительства Дмитрий Медведев в Москве 26 августа обсудили вопросы взаимодействия Украины с Россией и Таможенным союзом после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В рамках визита состоялись переговоры глав правительств с глазу на глаз и в составе делегаций, во время которых были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, пути наращивания товарооборота, уменьшения препятствий, а также вопросы взаимодействия Украины с Россией и Таможенным союзом после подписания Соглашения ассоциации с ЕС. Достигнута договоренность, что стороны активизируют работу на экспертном уровне по линии профильных ведомств — это Министерство экономики, Минпромполитики, таможенные органы”, - сказал Перебыйнис.

Он также отметил, что соответствующая работа проводится представителем украинского правительства в Евразийской экономической комиссии Виктором Сусловым.

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