Поведение РФ в отношении Украины противоречит международному праву - председатель комитета Европарламента

Брюссель. В Европарламенте считают, что нынешнее поведение России в отношении Украины в сфере торговли не отвечает нормам международного права и является неприемлемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок (Германия) заявил по результатам специального заседания комитета по ситуации в Украине.

«Россия использует свои возможности (давления на Украину в сфере торговли – УНИАН) вопреки международному праву, которое определяет суверенное право каждой страны принимать свои решения. И это только вопрос Киева – подписывать ли Соглашение об ассоциации с ЕС - но не Москвы или Брюсселя. Поэтому такое поведение России является неприемлемым», - заявил европарламентарий.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о позиции РФ относительно цен на энергоносители и таможенной политики, чтобы вынудить Украину не подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Брок сообщил, что комитет Европарламента по иностранным делам сегодня на своем заседании призвал Еврокомиссию и страны-члены ЕС четко определить свои позиции относительно действий России в нынешней ситуации с Украиной, в частности, на встрече G20, которая состоится на будущей неделе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Брок проинформировал, что Европарламент также планирует принять резолюцию, в которой выразит собственную позицию относительно торговых отношений между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

Кроме того, советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заявил, что в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Таможенный союз может выйти из зоны свободной торговли с Украиной и ужесточить таможенный режим.