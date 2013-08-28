В Крыму увеличился поток туристов из стран СНГ и ЕС

В этом году наблюдается уменьшение туристического потока украинцев в Крыму, но все же они остаются основными туристами на полуострове, в то же время увеличился поток туристов из стран СНГ и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

“Изменилась структура туристического потока по его географии. У нас есть падение туристического потока из Украины. При этом гражданин Украины является основным нашим туристом. На сегодняшний день мы видим сокращение туристического потока из Украины на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что эта цифра может выровняться, поскольку начинается бархатный сезон”, - сказал министр.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост потока туристов из России - на 12%. Всего же за прошлый год в Крыму отдохнуло около 1,5 миллиона граждан РФ.

Лиев также добавил, что зафиксирован большой прирост туристов из Беларуси.

«В этом году туристический поток увеличился на 30%. Большой рост демонстрирует Азербайджан и Турция. Азербайджан - в связи с тем, что мы открыли там туристическое представительство, возобновлено сообщени5ем между Баку и Симферополем. Количество туристов увеличились в этом году на 37% из Азербайджана, и основная масса граждан этой страны едет в санатории. Количество туристов из Турции возросли на 37%, и связано это с тем, что в этом году отменен визовый режим. Заинтересованность туроператоров Турции Крымом высокая», - добавил министр.

Лиев также отметил, что в этом году наблюдается рост туристического потока из Великобритании и прибалтийских стран, а турпоток из Австрии и Германии остался на уровне прошлого года.

“В целом мы прогнозируем, что туристический поток из стран ЕС в Крым достигнет полмиллиона человек. Это туристы, которые не едут только лишь на пляжный сезон”, - сказал Лиев.

Он также сообщил, что в этом году на полуострове насчитывается 573 пляжа, в том числе лечебных - 80, оздоровительных - 88, детских - 72, общего назначения - 333. На 350 пляжей вход бесплатный.

Как сообщал УНИАН, Крым с начала этого года уже посетили 5 млн туристов, а до конца года ожидается, что их количество будет составлять 6 млн.