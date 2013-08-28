Крупнейший голубой бриллиант продадут за 19 млн долл.

Крупнейший голубой бриллиант "Премьер Блю" будет продан на аукционе в Доме Sotheby's в Гонконге. Стоимость камня может достичь рекордной отметки в $19 млн, сообщают Вести.Экономика.

Этот бриллиант круглой огранки яркого насыщенного голубого цвета весит 7,59 карат. Гонконгские торги назначены на 7 октября 2013 г., когда аукцион будет праздновать 40 лет с начала торгов в Азии.

Многие коллекционеры со всего мира уже подтвердили свое участие в торгах.

Голубые бриллианты считаются самыми ценными. Из всех добываемых алмазов цветных - всего 0,01%. Так, в ноябре 2010 г. за $45,6 млн был продан 24,78-каратный розовый бриллиант.

Добыча голубых бриллиантов ведется только в знаменитой алмазной шахте Куллинан в Южной Африке.

Эксперты предполагают, что бриллиант "Премьер Блю" установит новый рекорд с ценой $2,5 млн за карат.